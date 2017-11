Newyorški terorist, ki je sejal smrt na Manhattnu, se je izrekel za nedolžnega

Sayfullo Saipov se je v torek na zveznem sodišču v New Yorku izrekel za nedolžnega glede številnih točk obtožnic v povezavi s terorističnim napadom 31. oktobra, ko je z najetim poltovornjakom zapeljal na kolesarsko stezo na zahodni strani Manhattna in ubil osem ljudi.

Obtožnica zajema osem točk umora, 12 točk poskusa umora, podporo teroristični organizaciji in še kaj. Zaradi umorov bi mu lahko grozila smrtna kazen, vendar se zvezno tožilstvo še ni odločilo, ali jo bo zahtevalo. Odločitev je v rokah pravosodnega ministra ZDA Jeffa Sessionsa.

Predsednik ZDA Donald Trump je tožilcem že zapletel delo, ko je javno povedal, da bi morali Saipova usmrtiti. Njegovi odvetniki bodo ob poštenem opravljanju svojega dela tožilcem vsaj zagrenili življenje s trditvijo, da Saipov ne more več biti deležen poštenega sojenja.

Saipov kmalu po dejanju ni bil zadržan glede svoje krivde, saj je v bolnišnici prosil, naj mu izobesijo zastavo skrajne skupine Islamska država (IS). Policistom je tudi zagotovil, da je ponosen na svoje dejanje.

Sayfullo Saipov se je izrekel za nedolžnega. (Foto: AP)

Saipov je v New Jerseyju najel poltovornjak, se 31. oktobra zapeljal do Manhattna, pogledal kje je gruča ljudi in zapeljal vanje na kolesarski stezi ob reki Hudson na jugu Manhattna. Kmalu zatem se je z avtom zaletel, izstopil iz vozila in mahal z zračnimi pištolami ter vzklikal, da je bog velik. Utišali so ga policijski streli.

Preiskovalci so ob vozilu našli papir z besedilom v slavo IS, na njegovem telefonu pa video posnetke in fotografije dejanj te teroristične organizacije. Njegov napad je bil najhujše teroristično dejanje v New Yorku po 11. septembru 2001, ko so pripadniki teroristične mreže Al Kaida z ugrabljenima letaloma porušili stolpnici dvojčka Svetovnega trgovinskega centra in ubili skoraj 3000 ljudi.