Nezadovoljni Portoričani: Trump dela z nami kot s psi

Med urami, ki jih je preživel v Portoriku, je ameriški predsednik Donald Trump "metal" papirnate brisače v ljudi, delil svetilke in se pri tem šalil, - "saj jih sploh več ne potrebujete" - čeprav je 90 odstotkov otoka še vedno brez elektrike. Kritike na njegov račun se po obisku kar vrstijo.

Nekaj Portoričanov, ki bivajo v ZDA, je dejalo, da se je predsednik do prebivalcev obnašal kot do psov.

"Prispe z ogromnim nasmehom na obrazu, se norčuje iz situacije, ne pokaže nobene empatije, laže in laže pred kamero, kar tako ali tako počne 24 ur na dan. Nato meče papirnate brisače v ljudi, kot da bi se igral s psom: Ujemi palico!" je bil oster Joel Isaac, Portoričan, ki se je pred tremi leti preselil v New York. Večina Isaacove družine še vedno živi na otoku.

"Ali misli, da je to zabavna oddaja? Igra? Moja prva misel je bila: zakaj meče stvari v Portoričane, kot da so živali?" je povedala Frances Alvarado, Portoričan, ki biva v Severni Karolini.

Predsednika so pred svojimi domovi pozdravile družine, ki so jih oblasti izbrale vnaprej."Hvala, da ste tu, lepo vas je srečati," je dejal eden od "izbranih".

Donald Trump je papirnate brisače metal v ljudi, kot bi igral košarko. (Foto: AP)

Trumpova administracija je bila deležna glasnih kritik, da so ob katastrofi, ki je prizadela Portoriko, ukrepali prepočasi, predsednik je tako območje, kjer živi 3,5 milijona Američanov, obiskal šele dva tedna po orkanu Irma. V Teksas in Florido, ki ju je najprej prizadel orkan Harvey, nato pa še Irma in Maria, je na primer odšel že po nekaj dneh.

Županja glavnega mesta San Juan Carmen Yulin Cruz je prejšnji teden dejala, da prihaja pomoč prepočasi. "Presneto, to ni dobra časopisna zgodba. Ljudje umirajo," je bila ostra v pogovoru za CNN.

"Gre za vprašanje življenja ali smrti. To je zgodba o pomoči, ki je ni. To je zgodba o uničenju, ki postaja vedno slabša, saj ljudje nimajo vode in hrane."

Donald Trump je na koncu obiska Portorika dejal, da bodo morali otoku odpisati dolg, od katerega se lahko Wall Street kar poslovi. To je povzročilo krepko zmanjšanje vrednosti obveznic od ZDA odvisnega ozemlja.

Donald Trump se je na te besede odzval s kritiko. Yulin Cruzova slabo opravlja svoje delo, je potarnal.

"Zvezna pomoč je bila počasna in nekoordinirana," je povedal tudi republikanski senator John Garamendi. Tudi drugi uradni predstavniki so bili enakega mnenja - zaloge prihajajo prepočasi.

"Portoriko na srečo ni doživel katastrofe resničnih razsežnosti, kot je bila na primer Katrina," je dejal Trump po ogledu otoka, ki ga je orkan 5. stopnje praktično popolnoma uničil in zahteval skoraj 40 življenj.

Jeremy Konyndyk, vodja urada za pomoč ob katastrofah v času predsednikovanja nekdanjega predsednika Baracka Obame, je na to dejal: "Trditi, da je bil vladni odziv korekten in dovolj hiter, medtem ko je večina otoka še vedno brez elektrike in pitne vode, je pomenljivo."

Dostop do pitne vode ima na Portoriku okrog 45 odstotkov prebivalcev. Guverner otoka Ricardo Rossello upa, da bodo do konca oktobra vsaj 25 odstotkom ljudem priključili elektriko. Škodo po orkanu sicer ocenjujejo na 90 milijard dolarjev. Zvezna agencija za obvladovanje izrednih razmer je na otok v pomoč poslala 10.000 vladnih uradniko.

Po svojem obisku Portorika je Trump izkušnjo opisal kot "grozno", prebivalci so hvaležni za vse, kar smo do sedaj storili za njih, je povedal novinarjem na vladnem letalu Air Force One. "Slišali smo le zahvale."

Še prejšnji teden se je pošalil, da je Portoriko resnično zamajal državni proračun. Na sestanku je bil tudi Rossello, ki je med drugim iz predsednikovih ust slišal stavek: "Precej denarja smo zapravili za Portoriko."