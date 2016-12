Libijsko letalo pristalo na Malti, ugrabitelji naj bi grozili, da ga bodo razstrelili

Neznanci naj bi ugrabili letalo Airbus A320 libijske družbe Afriqiyah Airways.

Kot poroča Times of Malta, je bilo letalo na notranjem letu, na poti iz Sabhe v Tripoli, ko je kar naenkrat spremenilo smer in pristalo na Malti. Na krovu je bilo 118 ljudi – 111 potnikov in sedem članov posadke.

Po njihovih informacijah je na letalu eden od ugrabiteljev grozil, da ima ročno bombo, s katero bo razstrelil letalo. Dejal naj bi, da je – če bodo izpolnili njegove zahteve – pripravljen izpustiti vse potnike, ne pa tudi članov posadke. Kakšne zahteve je imel, še ni znano.

Medtem pa BBC poroča, da sta letalo zajela dva ugrabitelja, ki sta podpornika nekdanjega libijskega voditelja Moamerja Gadafija.

"Bil sem obveščen o potencialni ugrabitvi letala, ki je nato pristalo na Malti. Varnostne in reševalne ekipe so v pripravljenosti," je na Twitterju sporočil malteški premier Joseph Muscat.

Na malteškem mednarodnem letališču so incident potrdili in sporočili, da so že razposlali reševalne ekipe.

Fotograf agencije Reuters Darrin Zammit Lupi poroča, da na kraj dogodka prihajajo vojaki in vozila posebnih policijskih enot.

Več sledi ...