Nikolas Cruz priznal krivdo, s seboj je imel še več streliva

Nikolas Cruz je v četrtek stopil pred sodnike. Priznal je krivdo za smrt 17 ljudi. (Foto: AP)

19-letni Nikolas Cruz je priznal, da je v sredo izvedel strelski pohod na srednji šoli v Parklandu in ubil 17 ljudi, je sporočila tamkajšnja policija. Priznal je, da je v šolo prišel z orožjem in začel streljati na učence, nato pa orožje odvrgel in zbežal, tako da se je pomešal med druge učence.

Cruz se je v sredo pred svojo nekdanjo šolo z Uberjem pripeljal ob 14.19. Nato je zakorakal v šolo, kjer je 10 minut sejal smrt. Ubil je 17 najstnikov in odraslih, še nekaj ljudi pa ranil.

Cruzu je nato uspelo zbežati s kraja dogodka, tako da se je zatekel v lokalni nakupovalni center in v verigo hitre prehrane. Policija ga je našla in prijela približno uro po napadu.

19-letnik je priznal še, da je imel v črni športni torbi in nahrbtniku še več streliva.

Napadalca so obtožili 17 primerov naklepnih umorov.

Kakšne digitalne sledi je puščal napadalec?

Njegov odvetnik po uradni dolžnosti Gordon Weekes je najstnika opisal kot "zelo vznemirjenega" in "čustveno razvalino", ki začenja dojemati, kakšno bolečino je povzročil. "Trpi za hudo duševno boleznijo in hudo travmo," je dejal Weekes.

Več kot 1000 ljudi se je v četrtek zvečer zbralo na vigiliji v spomin na 17 žrtev strelskega pokola. Preberite, kdo so žrtve strelskega pohoda.

Medtem pa se tako preiskovalci kot ameriški mediji ukvarjajo s tem, kakšne digitalne sledi je Cruz pustil za seboj. Te ponujajo vsaj delni vpogled v njegovo osebnost. Pogosto je pisal sovražne komentarje proti temnopoltim in muslimanom, povezujejo ga tudi z gibanjem za belsko prevlado. Zapisal naj bi tudi, da bo s svojo puško AR-15 streljal na ljudi, predvsem na policijo in protifašistične protestnike, ki da si zaslužijo njegovo maščevanje.

Na družbenih omrežjih se sicer širijo tudi nasprotne informacije – da naj bi imel strelec povezave s skrajno levičarsko skupino Antifa. Eden od Twitterjevih profilov, ki je pomagal razširiti to informacijo, je @Education4Libs, za katerega je RoBhat Labs ugotovil, da je velik del njegovih sledilcev, ki aktivno odgovarjajo na njegove objave, "robotov" oziroma lažnih profilov, poroča ameriška revija Wired, ki piše o novih tehnologijah.

Na Instagramovem profilu @Nikolascruzmakarov je na profilni fotografiji z masko na obrazu in s kapo z napisom Make America Great Again. Na profilu pa je objavljal fotografije orožja. Profil ni več dostopen.

Profilna fotografija Nikolasa Cruza na Instagramu. (Foto: AP)

Na profilu, ki so ga že odstranili, je objavljal predvsem fotografije strelnega orožja.

Prav zaradi tega, ker najstnik ni skrival svojih nagnjenj, se marsikdo v ZDA sprašuje, kako pokola niso mogli preprečiti.

Septembra ga je zveznem preiskovalnem uradu FBI prijavil videobloger zaradi grožnje, ki jo je uporabnik z imenom Nikolas Cruz zapisal pod neki video na YouTubu. "Postal bom profesionalni strelec na šoli," je zapisal. FBI je potrdil, da so primer obravnavali, a da jim takrat ni uspelo z gotovostjo identificirati osebe, ki je komentar zapisala. Preberite tudi, zakaj so se ga sošolci izogibali.

Policija na domu Cruzovih v osmih letih posredovala kar 39-krat

Nikolas Cruz je bil posvojen in ženska, ki ga je posvojila – Lynda Cruz, je novembra umrla zaradi pljučnice. To naj bi ga pahnilo v depresijo, saj je ostal sam, njegov oče (posvojitelj) je namreč že pred leti umrl.

A 19-letnik naj bi že v preteklosti povzročal težave. Policisti so od leta 2010 kar 39-krat posredovali na domu družine Cruz. Šlo je za različne nujne primere, kot so "duševno bolna oseba", zloraba otroka/odraslega, "družinsko nasilje", "pogrešana oseba", poroča CNN. Več podrobnosti sicer na policiji niso pojasnili, tako da ni povsem jasno, ali so se te prijave nanašale na Nikolasa Cruza ali katerega drugega družinskega člana.

Po smrti mame je Nikolas živel pri družini sošolca iz srednje šole. Družina je vedela, da ima Cruz puško. "Zaklenili so jo in verjeli, da bo to dovolj, da ne bo nobenih težav," je dejal Jim Lewis, odvetnik družine, ki mu je odprla vrata svojega doma. A kot je pojasnil, družina ni opazila, da bi imel Nikolas kakšne resne težave, razen depresije zaradi smrti matere. "Očitno, saj je izgubil mamo," je dejal odvetnik. Družina mu je pomagala, da je dobil službo v lokalni trgovini, prepričali so ga tudi, da se je vpisal na večerno šolo.

Da bi imel Nikolas kakšno duševno motnjo, razen že prej omenjene depresije, ki so jo pripisali izgubi mame, družina po besedah odvetnika ni vedela. "V njem niso videli duševno bolne osebe, v nasprotnem ga ne bi sprejeli pod svojo streho," je dejal Lewis.