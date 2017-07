Niti plastična operacija in sprememba imena mu nista pomagali: v Braziliji po 30 letih na begu ujeli kokainskega kralja

Luiz Carlos Da Rocho, ki se je preimenoval v Vitorja Luiza de Moraesa, je policija prijela v zvezni državi Mato Grosso na zahodu Brazilije, v mestu Sorriso, so sporočili v soboto.

Na ločeni lokaciji so prijeli tudi njegovo domnevno desno roko. Aretaciji so izvedli v okviru obsežne operacije, v kateri je 150 policistov izvedlo 24 racij in zaseglo luksuzne avtomobile, letala, posestva in drugo lastnino v vrednosti okoli 10 milijonov dolarjev.

Ime operacije je bilo Spectrum, kar v portugalščini nakazuje na fantomsko naravo ubežnika, ki je "živel diskretno in v senci" ter se tako policiji izmikal skoraj 30 let, so navedli v izjavi policije.

Ko so policisti prišli do osumljenca, so preučili "fotografske podatke s starimi obraznimi značilnostmi Luiza Carlosa da Roche in trenutno fotografijo Vitorja Luiza de Moraesa ter ugotovili, da gre za isto osebo", še dodajajo.

Ujeti ubežnik je obtožen, da je vodil izjemno široko kokainsko mrežo, ki je vključevala proizvodnjo v džunglah Bolivije, Kolumbije in Peruja ter poznejšo prodajo tako na celini kot v ZDA in v Evropi.

Da Rocha naj bi si nabral 100 milijonov dolarjev osebnega premoženja v obliki vozil, posestev in vlog na bančnih računih v tujini.