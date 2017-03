Nizozemci zavrnili pristanek letala s turškim ministrom, Erdogan jih zmerja s fašisti

Letalu turškega ministra Nizozemci danes niso pustili pristati. (Foto: Reuters)

Nizozemske oblasti letalu turškega zunanjega ministra Mevluta Cavusogluja danes niso dovolile, da bi pristal v državi, kjer namerava pred aprilskim referendumom o spornih ustavnih spremembah v Turčiji nagovoriti na Nizozemskem živeče sonarodnjake.

Cavusoglu je želel na Nizozemskem živeče turške državljane nagovoriti na predreferendumskem zborovanju na turškem veleposlaništvu v Rotterdamu. A nizozemske oblasti so morebitno veliko zborovanje ocenile za nevarno. "Nič nimamo proti zborovanjem, a ta ne smejo povzročati kakršnihkoli tenzij v naši družbi. Vsakdo, ki bi rad organiziral dogodek, mora to storiti v sodelovanjeu in v skladu z navodili pristojnih," so sporočili.

Samovoljni Turki so v odgovor zagrozili s sankcijami, minister pa se je pred dnevi odločil, da bo kljub nasprotovanju nizozemskih oblasti odpotoval na Nizozemsko. "Turške oblasti so javno grozile s sankcijami, zaradi česar je nemogoče doseči razumno rešitev. Zaradi tega bo Nizozemska zavrnila prošnjo za dovoljenje za pristanek ministrovega letala," so po poročanju tujih tiskovnih agencij v sporočilu zapisali na nizozemski vladi.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan (Foto: AP)

Erdogan: Ti nacisti, ti fašisti!

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan se je na novico odzval zelo burno. Kot poročajo tuji mediji, naj bi Nizozemce označil za naciste in fašiste. "Ti nacisti, ti fašisti, njihova letala ne bodo nikoli več pristala v Turčiji," ga navaja Independent. Napoveduje ostre odnose.

Spomnimo, da je Erdogan nedavno pozval k napredku v turških pristopnih pogajanjih do konca leta, v nasprotnem primeru pa zagrozil z razpisom referenduma o prekinitvi pristopnih pogajanj, ki bo sicer tudi v primeru uvedbe smrtne kazni verjetno nepotreben.

Turčija se je medtem začela spogledovati tudi z Rusijo. Erdogan je v nedeljo namreč sporočil, da Turčiji ni treba vztrajno poskušati vstopiti v Evropsko unijo, in nakazal, da bi se lahko Ankara pridružila Šanghajski organizaciji za sodelovanje, ki med drugim vključuje Kitajsko in Rusijo.