Hrvaška predsednica: 'Praljakov samomor je zarezal v srce hrvaškega naroda. Raje je umrl, kot živel kot obsojenec'

Nizozemski preiskovalci so uradno sprožili preiskavo samomora obsojenca haaškega sodišča, nekdanjega poveljnika bosanskih Hrvatov Slobodana Praljaka. Osredotočili se bodo na vprašanji, kaj je ubilo Praljaka in ali mu je kdo pomagal pridobiti domnevni strup.

Praljak je po izreku pravnomočne sodbe, ki je zavrnila njegovo pritožbo, v sodni dvorani zavpil, da ni vojni zločinec in da ne priznava sodbe. Nato je iz temnorjave stekleničke domnevno spil strup, nato pa v bolnišnici v Haagu umrl, je sporočilo haaško sodišče.

Nova TV: Ni umrl v bolnišnici, pač pa na sodišču

Kot poroča hrvaška Nova TV, pa trditve sodišča niso resnične. Izvedeli so namreč, da je Praljak umrl že v prostorih sodišča, kmalu za tem, ko je spil strup. Poskušali naj bi ga oživljati, a zaman. Nato so ga odpeljali v bolnišnico, kjer bodo danes opravili obdukcijo in toksikološke analize, da ugotovijo, kaj je popil Praljak.

Slobodan Praljak je prvi vojni zločinec, ki je v živo naredil samomor. (Foto: APTN Video)

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je izrazila sožalje družini generala Praljaka. Ocenila je, da je "rajši umrl, kot da bi živel kot obsojenec za zločine, za katere je trdno verjel, da jih ni storil". "Njegova poteza je zarezala v srce hrvaškega naroda. Mednarodnemu sodišču za vojne zločine v bivši Jugoslaviji pa je pustila breme večnega dvoma, ali je uresničilo svojo nalogo," je dejala.

Tiskovni predstavnik sodišča Nenad Golčevski je v sredo sporočil, da je Praljak umrl v bolnišnici v Haagu, potem ko je "v sodni dvorani popil za zdaj še neznano tekočino in mu je postalo slabo". V skladu s standardnimi postopki so na zahtevo haaškega sodišča nizozemske oblasti sprožile preiskavo, je dodal.

"Za zdaj se bo preiskava osredotočila na pomoč pri samomoru in kršenje zakona o zdravilih," so pozno v sredo sporočili z nizozemskega tožilstva.

Preiskovalci bodo tako podrobneje preučili, kako je lahko kljub poostrenemu nadzoru in varnosti v sodno dvorano prišla steklenička s strupom, kdo jo je priskrbel Praljaku, ki je bil sicer v haaškem priporu, ter ali je bila vsebina stekleničke strupena.

Prvi, ki je storil samomor v javnosti

Praljak ni prvi, ki si je vzel življenje oziroma umrl med sojenjem na haaškem sodišču. Je bil pa prvi, ki je storil samomor v javnosti. Leta 1998 se je v svoji celici ubil hrvaški Srb Slavko Dokmanović, istega leta je naravne smrti umrl bosanski Srb Milan Kovačević. Življenje si je v svoji celici vzel še nekdanji voditelj hrvaških Srbov med vojno na Hrvaškem Milan Babić, in sicer leta 2006. Istega leta so mrtvega v svoji celici našli še nekdanjega jugoslovanskega in srbskega predsednika Slobodana Miloševića, ki je umrl zaradi infarkta.

Haaško Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije je v sredo v prizivnem postopku potrdilo sodbe na prvi stopnji šestim nekdanjim visokim predstavnikom samooklicane medvojne hrvaške tvorbe Herceg Bosne – nekdanjemu predsedniku vlade Herceg Bosne Jadranku Prliću na 25 let zapora, nekdanjemu obrambnemu ministru Brunu Stojiću na 20 let, načelniku generalštaba Hrvaškega obrambnega sveta (HVO) Milivoju Petkoviću na 20 let zapora in nekdanjemu šefu vojaške policije Valentinu Ćoriću na 16 ter šefu komisije za izmenjavo vojnih ujetnikov Berislavu Pušiću na 10 let. Praljaku, nekdanjemu načelniku generalštaba HVO, pa je potrdilo sodbo 20 let zapora.

Grabar-KItarovićeva: To ni bila sodba proti Hrvaški

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je danes glede obsodbe šesterice Hrvatov iz BiH na haaškem sodišču poudarila, da ni šlo za sodbo proti Hrvaški niti hrvaškemu narodu v BiH. Dejala je, da Hrvaška v BiH ni bila agresor, temveč je storila največ za obstoj celotne BiH. Spomnila je, da se je hrvaški narod v BiH prvi uprl velikosrbski agresiji. "Hrvaško ter Bosno in Hercegovino sta napadla Miloševićeva Srbija in t. i. JLA, Hrvaška ni napadla nikogar," je novinarjem dejala hrvaška predsednica.

Izpostavila je, da morajo imeti Hrvati dovolj moči, da priznajo, da so nekateri rojaki storili vojne zločine, za katere morajo odgovarjati. Obenem je dodala, da v Haagu niso kaznovali tistih, ki so storili zločine nad Hrvati.

Pozvala je vodstvo v BiH, naj storijo vse, da ne bo prišlo do zlorabe sredine sodbe, ki "naj bo konec enega in začetek drugega obdobja". Napovedala je, da bo kmalu obiskala BiH, hrvaški narod tam pa je pozvala, naj ostanejo mirni in dostojanstveni ter "naj se ne bojijo, ker je Hrvaška z njimi".

Samomor pokazal na nepravičnost sodbe

Predsednik hrvaškega parlamenta Gordan Jandroković pa na začetku današnje seje sabora povedal, da so se vse poslanske skupine strinjale v oceni, da sredina odločitev prizivnega senata haaškega sodišča ne upošteva zgodovinske resnice, dejstev in dokazov.

Pravnomočna sodba šesterici Hrvatov iz BiH je nepravična in nesprejemljiva, samomor Praljka na sodišču v Haagu pa je bil po Jandrokovićevem mnenju simboličen način, da pokaže na nepravičnost sodbe.