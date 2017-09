Nobelova nagrajenka za mir brani nasilje mjanmarske vlade nad pripadniki Rohingje

Voditeljica Mjanmara Aung San Su Či je danes branila odziv svoje vlade na nasilje nad pripadniki muslimanske manjšine Rohingja v zvezni državi Rakhine. Kot je dejala v prvem nacionalnem nagovoru od izbruha nasilja, je vlada pripravljena omogočiti vrnitev beguncev, ki so pred nasiljem zbežali v sosednji Bangladeš in se želijo vrniti v domovino.

"Kadarkoli smo pripravljeni začeti verifikacijski proces za vračanje beguncev," je dejala tujim diplomatom v prestolnici Najpjidaw v govoru v angleščini, ki ga je prenašala državna televizija.

Organizacija Human Rights Watch pa je v ponedeljek Varnostni svet Združenih narodov pozvala k uvedbi sankcij in prepovedi prodaje orožja mjanmarski vojski zaradi etničnega čiščenja.

To je njen prvi javni odziv na nasilje, zaradi katerega je od avgusta iz te večinsko budistične države v Bangladeš zbežalo že več kot 400.000 pripadnikov muslimanske manjšine Rohingja.

Poudarila je, da so tudi oni zaskrbljeni in da želijo ugotoviti dejansko stanje. "Obstajajo nasprotujoče navedbe. Prisluhniti moramo obojem," je dejala.

Tuje diplomate je povabila na obisk države Rakhine, kjer po njenih besedah večina vasi ni bila prizadeta v nasilju. Poudarila je tudi, da večina pripadnikov muslimanske manjšine ni pobegnila v tujino ter da želijo ugotoviti vzroke za njihov odhod.

Su Či, ki od lanskega leta de facto vodi mjanmarsko vlado, doslej nasilja nad pripadniki manjšine Rohingja ni javno komentirala. Objavili so samo sporočilo po njenem pogovoru s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, v katerem je pred časom zatrdila, da podobo krize izkrivlja "velikanska ledena gora dezinformacij" in da napetosti razpihujejo lažne novice, ki so v interesu teroristov.

'Šolski primer etničnega čiščenja'

Visoki komisar ZN za človekove pravice Zeid al Husein je medtem operacijo mjanmarskih varnostnih sil proti pripadnikom Rohingje označil za šolski primer etničnega čiščenja.

Su Či je danes posredno naslovila tudi te kritike z besedami, da se Mjanmar ne boji mednarodne preiskave, a menila, da se tuji diplomati v zadnjem času osredotočajo samo na "peščico naših problemov", saj je "Mjanmar mlada in krhka demokracija, ki se sooča s številnimi problemi".

Povedala je še, da danes govori, ker se ta teden ne bo mogla udeležiti splošnega zasedanja Generalne skupščine ZN, želi pa, da bi mednarodna skupnost vedela, kaj je storila mjanmarska vlada za naslovitev razmer.

"Obsojamo vse kršitve človekovih pravic in nezakonito nasilje. Zavezani smo vrnitvi miru in stabilnosti ter vladavini prava v državi," je dejala. Obtožb proti vojski ni naslovila, je pa zatrdila, da od 5. septembra vojska ni izvajala nobenih "čistilnih" operacij.

Zato po njenih besedah ni jasno, zakaj bežijo pripadniki muslimanske manjšine. Begunci in skupine za zaščito človekovih pravic medtem trdijo, da se konflikt nadaljuje.

Pozvala je k potrpežljivosti pri rešitvi krize. "Če naših problemov ne moremo rešiti hitro, to ne pomeni, da jih ne bomo nikoli mogli rešiti. Želimo čim prej končati trpljenje naših ljudi," je dodala.

Su Či v govoru ni uporabila imena manjšine Rohingja. Uporabila ga je samo, ko je navedla ime skrajne skupine manjšine - Vojske odrešitve Arakan Rohingja (Arsa) - ki naj bi 25. avgusta napadla položaje policije in vojske ter s tem sprožila zadnji val nasilja v državi Rakhine, ki je doslej zahtevalo več sto življenj.

Izpostavila je še, da muslimani niso edina verska skupnost, ki je prizadeta v konfliktu, saj so zbežali tudi pripadniki drugih verskih in etničnih skupin.

Aung San Su Či brani nasilen odziv vlade na manjšino Rohignja. (Foto: AP)

Su Či, Nobelova nagrajenka za mir, ki je v boju za spoštovanje človekovih pravic v času vladavine vojaške hunte vrsto let preživela v hišnem zaporu, je že bila deležna ostrih kritik mednarodne skupnosti zaradi neodzivanja na zadnjo krizo.

Begunci trdijo, da vojska požiga njihova vasi in da so tarča pregona. Vojska na drugi strani trdi, da želijo izkoreniniti skrajneže in da civilisti niso tarča napadov, navaja britanski BBC.

Su Či mora sicer voditi državo s še vedno močno vojsko. Vojaška hunta je državi vladala 49 let, dokler ni leta 2011 začela procesa sestopanja z oblasti. Kot navaja BBC, pa ima v državi Rakhine dejansko oblast vojska, ki je tam pristojna za notranjo varnost.

Mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International (AI) je Su Či in mjanmarsko vlado po njenem današnjem nagovoru obtožila, da imata glede grozot, ki se dogajajo v državi Rakhine, še vedno "glavo zakopano v pesku".

"Obstajajo obsežni dokazi, da varnostne sile izvajajo etnično čiščenje," je opozoril James Gomez, regionalni direktor AI za Jugovzhodno Azijo in Pacifik. Pozdravil je, da je Su Či obsodila kršitve človekovih pravic v državi Rakhine, a opozoril, da še vedno molči o vlogi varnostnih sil v nasilju.

Njeno trditev, da se vlada ne boji mednarodne preiskave, je označil za prazno, saj je Mjanmar doslej že večkrat povedal, da ne bo sodeloval s preiskovalci misije ZN, ki so jo oblikovali v začetku leta. "Če nimajo ničesar za skrivati, bi morali dovoliti preiskovalcem ZN vstop v državo, tudi v državo Rakhine," je poudaril.