Nov incident na letalu: stevard je ženski z otrokom nasilno odvzel voziček

Manj kot dva tedna po incidentu na letalu ameriške letalske družbe United Airlines je na letalu druge ameriške družbe American Airlines prišlo do novega incidenta, v katerega je bil vpleten uslužbenec družbe. Stevard American Airlinesa je namreč v petek ženski z otrokom v rokah nasilno odvzel voziček, pri čemer bi kmalu zadel otroka.

Ena od potnic leta med San Franciscom in Dallasom je posnela dogajanje po incidentu in video objavila na družbenem omrežju Facebook. "O moj Bog. Stevard je na mojem letu ženski z otrokom nasilno odvzel voziček, pri čemer je njo zadel, otroka pa je zgrešil za čisto malo," je ob posnetku zapisala potnica. "Nato se je skušal spopasti še z drugim potnikom, ki se je ženski postavil v bran," je še zapisala.

Družba American Airlines je v odgovoru za javnost zapisala, da so videli posnetek in da so že sprožili preiskavo, v kateri želijo ugotoviti vsa dejstva. "Zdi se, da dejanja člana našega osebja ne kažejo potrpežljivosti in empatije, vrednot, ki so nujne za oskrbo potnikov," so sporočili. Za čas preiskave so sicer vpletenega stevarda suspendirali.

Za incident so se potnici, njeni družini in tudi drugim prizadetim potnikom opravičili. Preostanek mednarodnega poleta je lahko potnica in njena družina opravila v prvem razredu.

V družbi so pojasnili še, da imajo lahko potniki pri prijavi pri izhodu iz letališke stavbe zložljiv voziček, medtem ko morajo večje vozičke prijaviti že ob prijavi na let.

Iz združenja profesionalnih stevardov in stevardes, ki zastopajo tudi uslužbence American Airlanesa, so medtem sporočili, da družba in javnost ne smeta hiteti s sodbami, preden ne bodo znana vsa dejstva. Opozorili so tudi, da je drug potnik grozil stevardu.

Do incidenta je prišlo manj kot dva tedna po tistem, ko so policisti iz letala United Airelinesa nasilno odvlekli zdravnika iz Kentuckyja Davida Daa, pri čemer je bil ta poškodovan. Njegov odvetnik je napovedal tožbo, družba pa je sprožila preiskavo.