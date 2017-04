Nov rekord: Peggy Whitson postala ameriška astronavtka z najdaljšim stažem v vesolju

Najbolj izkušena ameriška astronavtka Peggy Whitson je postala ameriška astronavtka z najdaljšim stažem v vesolju. Presegla je namreč rekord Nasinega astronavta, 59-letnega Jeffa Williamsa, ki je v vesolju preživel 534 dni.

"To je ena tistih voženj, za katero upaš, da se nikoli ne konča. Zelo sem hvaležna vsem, ki so mi pomagali pri vsaki misiji," je ob tem zapisala na Twitterju.

To pa ni edini rekord, s katerim se Whitsonova lahko pohvali. 9. aprila je že drugič prevzela poveljstvo na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) in tako postala edina predstavnica nežnejšega spola, ki bo kar dvakrat vodila 100 milijard dolarjev (94 milijard evrov) vredno postajo. "Mednarodna vesoljska postaja je v dobrih rokah pri Peggy," je ob tem dejal Nasin astronavt Shane Kimbrough.

Vsesplošen rekord v številu preživetih dni v vesolju trenutno trdno v rokah drži ruski kozmonavt Gennady Padalka, ki je v vesolju preživel vsega skupaj 878 dni.

Je tudi ženska z največ sprehodi v vesolje. Konec marca se je odpravila že na osmi na izhod v vesolje in tako prehitela astronavtko slovenskih korenin Sunito Williams, ki je do zdaj držala rekord v številu izhodov v vesolje v kategoriji žensk. V kategoriji moških rekord v izhodih drži Rus Anatoly Solovyev s 16 izhodi, sledi Američan Michael Lopez-Alegria z 10.

S 57 leti je Peggy tudi najstarejša ženska, ki je šla v vesolje.

Whitsonova je na Mednarodno vesoljsko postajo poletela novembra lani z Rusom Olegom Novitskim in Francozom Thomasom Pesquetom. Po odhodu Kimbrougha in njegovih ruskih kolegov Sergeja Rižikova in Andreja Borisenka sta se posadki pridružila še ameriški astronavt Jack Fischer ter ruski kozmonavt Fjodor Jurčikin. Novitski in Pesquet naj bi se na Zemljo vrnila skupaj s Peggy 2. junija, a so ji bivanje v vesolju podaljšali za tri mesece, tako da se bo vrnila septembra letos.