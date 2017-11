Nov strelski pohod v ZDA: 44-letnik najprej ubil soseda, nato odšel do osnovne šole in jo prerešetal

Kalifornijski policisti so v torek na podeželju severno od Sacramenta ubili 44-letnega Kevina Jasona Neala, ki se je zgodaj zjutraj odpravil na strelski pohod in ubil štiri ljudi, 10 pa ranil, dokler ga niso pokončali. Najprej je ubil soseda, nato pa se odpravil do bližnje osnovne šole in jo prerešetal.

Policija imena strelca ni objavila, čeprav naj bi bil njihov stari znanec. Ime so objavili lokalni mediji, ki se sklicujejo na sosede. Sosedje so Neala doslej večkrat prijavili policiji zaradi nasilništva in uporabe strelnega orožja. Soseda, ki ga je v ponedeljek ubil, je januarja že zabodel z nožem.

Od soseda se je zapeljal do osnovne šole kraja Rancho Tehama Reserve več kot 200 kilometrov severno od Sacramenta in odprl ogenj. "Strelec je poskušal vdreti v šolo, vendar so jo zaklenili, kar je številnim otrokom rešilo življenje. Moški je namreč nato obupal ter nadaljeval pohod drugje," je za AP povedal okrožni šerif Phil Johnson.

V streljanju je ranil osnovnošolca, ki je med skupaj desetimi ranjenimi, kasneje pa je med streljanjem po cesti ranil še drugega osnovnošolca ali osnovnošolko.

Neal je v napadu ubil štiri ljudi, 10 jih je ranil. (Foto: AP)

Napadalčev sosed Brian Flint je povedal, da je Neal izstrelil precej nabojev. "Že v preteklosti smo policiji povedali, da je moški nor in da nam je grozil."

Neal je med divjanjem ukradel več avtomobilov in se z nekaterimi tudi zaletel. Po napadu na šolo je ukradel poltovornjak, tako da je streljal nanj in ljudi v njem. Nato se je zaletel v drugo vozilo in ukradel avtomobil človeka, ki je prišel pogledat in pomagati pri nesreči. Divjanje je nadaljeval skoraj celo uro, dokler ga niso pokončali policisti.

Kalifornijski guverner Jerry Brown je svojcem žrtev že izrazil sožalje, prav tako se je na družbenem omrežju Twitter oglasil ameriški podpredsednik Mike Pence: "Užaloščen sem zaradi streljanje v severni Kaliforniji, zaradi izgube življenj in ran, ki so jih dobili nedolžni otroci. Pozorno bomo spremljali situacijo in zagotovili vso potrebno pomoč preiskovalcem, medtem pa molimo za vse žrtve."

Policija motiva za strelski napad še ni razkrila, vendar pa naj bi se vse skupaj začelo s sporom s sosedi že dan prej, poroča BBC. V divjanju je uporabil tri kose strelnega orožja. Razprava o razširjenosti orožja se tako lahko znova začne.