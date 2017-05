Nova zmaga za Merklovo, hud poraz SPD

Volitve v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija naj bi bile pomemben kazalec pred parlamentarnimi volitvami. (Foto: AP)

Na današnjih volitvah v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija, ki veljajo za pomemben kazalec pred parlamentarnimi volitvami, so zmagali krščanski demokrati (CDU) kanclerke Angele Merkel, vladajoči socialdemokrati (SPD) pa so doživeli hud poraz, kažejo izidi vzporednih volitev, ki so jih objavile vodilne nemške televizijske mreže.

Tako se CDU obeta 34,5 odstotka glasov, medtem ko naj bi SPD dobila 30,5 odstotka, kar je več kot osem odstotnih točk manj kot na zadnjih volitvah, poroča televizija ZDF. To naj bi bil sploh najslabši izid SPD na deželnih volitvah v tej najštevilčnejši nemški zvezni deželi doslej, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na tretjem mestu sledijo liberalci (FDP) z 12 odstotki glasov, pred Alternativo za Nemčijo (AfD), ki naj bi dobila 7,5 odstotka. Levica naj bi dobila pet odstotkov glasov, Zeleni, ki so doslej skupaj z SPD vladali v deželi, pa šest odstotkov.

Če bodo takšni tudi uradni rezultati, bo CDU v deželnem parlamentu dobila 66 mandatov, SPD se jih obeta 58, FDP bi jih dobila 23, Zeleni 11, Levica 9, desničarska AfD pa 14. Slednja bo imela tako odslej predstavnike v parlamentih 13 nemških dežel.

Predsednica deželne vlade Hannelore Kraft je po objavi izidov vzporednih volitev že napovedala odstop s položajev namestnice predsednika SPD na zvezni ravni in predsednice deželne SPD, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kot je dejala, s tem prevzema odgovornost za hud volilni poraz stranke, ki jo na zvezni ravni vodi Martin Schulz.

Izid današnjih volitev je tudi udarec Schulzu, ki se bo na jesenskih parlamentarnih volitvah z Merklovo boril za položaj zveznega kanclerja. To so že tretje deželne volitve, na katerih je SPD zabeležila poraz, odkar je prevzel vodenje stranke.