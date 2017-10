Nove informacije: Paddock je varnostnika ustrelil šest minut preden je začel streljati na množico ljudi

Šerif Las Vegasa Joe Lombardo je v ponedeljek priznal, da je razočaran, ker jim še vedno ni uspelo odkriti, zakaj je 64-letni Stephen Paddock 1. oktobra iz svoje sobe na 32. nadstropju hotela Mandalay Bay pobil 58 in ranil več kot 500 ljudi. Razkril je nekaj novih informacij, ki spremenijo časovnico poteka dogodkov tragičnega dne.

Policija je sprva menila, da je Paddock že streljal na množico 22.000 udeležencev koncerta country glasbe, ko mu je na vrata potrkal hotelski varnostnik Jesus Campos, on pa ga je ustrelil skozi vrata in ranil. Streljanje naj bi se takrat končalo in Paddock naj bi se ubil, preden so v sobo vdrle posebne enote policije.

Lombardo je zdaj pojasnil, da je varnostnik prišel do sobe že pred streljanjem, in sicer da bi raziskal odprta vrata blizu Paddockove hotelske sobe, pri tem pa je slišal hrup, ki ga je storilec delal z nameščanjem varnostnih kamer pred vrati na hodniku. Upokojeni računovodja je nato skozi vrata menda poslal 200 strelov, od katerih je eden varnostnika zadel v nogo.

"Varnostnika je ustrelil ob 9.59 po lokalnem času, šest minut preden je začel streljati na ljudi ob 10.05, kar je trajalo deset minut," je po poročanju Guardiana dejal Lombardo. Varnostnik ga torej ni zmotil med streljanjem, kakor so sprva domnevali, in policija zdaj ne ve, zakaj je streljanje prekinil in se ubil.

Motiv za dejanje 64-letnega upokojenega računovodje še ni znan, a policija sklepa, da je deloval sam. (Foto: AP)

V Las Vegasu so ga opazili že večkrat, vedno je bil sam

V njegovi sobi so našli listek s številkami, kar naj bi bili matematični izračuni, kako je najbolje streljati na ljudi na tleh, da jih čim več zadane in pobije. Odkrili so tudi, da naj bi si ogledoval tanke za gorivo na letališču, avtomobil je imel napolnjen z eksplozivom, na sebi pa je imel neprebojni jopič, zato policija sklepa, da je morda nameraval po pokolu celo poskusiti pobegniti.

Storilca so v Las Vegasu opazili že večkrat, ob različnih priložnostih, a vedno je bil sam. Noč pred napadom je kockal v eni od igralnic, je še razkril šerif. "Ta posameznik je načrtno prikrival svoja dejanja, ki so ga vodila v napad, zato imamo težave pri iskanju odgovorov," je dejal.

Nobenih dokazov ni, da bi mu kdo pomagal, policijski psihologi in znanstveniki FBI pa se prebijajo skozi njegovo življenje, da bi našli morebiten duševni sprožilec pokola. Ugotoviti skušajo, ali se mu je kdaj v življenju pripetilo kaj, da ga je nagnalo v pokol. "V povezavi z vedenjskimi strokovnjaki FBI analiziramo njegov osebnostni profil in duševno stanje. Trenutno ne verjamemo, da ga je k dejanju pognal en sam točno določen dogodek v življenju," je še dejal Lombardo.

Še naprej se pogovarjajo z njegovo zaročenko Marilou Danley, v Las Vegas pa je iz Floride priletel morilčev brat Eric Paddock, ki sodeluje s policijo in namerava odnesti bratov pepel 89-letni materi v Orlando. Bratov denar, ki ga ni malo, pa bo dal v poseben sklad za pomoč žrtvam pokola. Rezultati obdukcije strelca niso znani, edina informacija ostaja od policije, da se je ustrelil sam.

V nasprotju z drugimi množičnimi morilci Paddockovo zasebno življenje z ničemer ni dajalo slutiti, da pripravlja strelski masaker. (Foto: AP)

Sicer pa je policija v Las Vegasu v ponedeljek začela vračati več tisoč predmetov, ki so jih za seboj med begom pred streli pustili udeleženci koncerta. Gre za več tisoč čevljev, telefonov, denarnic, torbic, klobukov in vsega mogočega.