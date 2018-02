Na dan prihajajo nove podrobnosti - v škandal okrog spolnih zlorab vpleteni tudi Zdravniki brez meja

Britanska organizacija Oxfam je po pritisku javnosti objavila notranje poročilo o domnevnih zlorabah svojih uslužbencev. Njeni sodelavci na Haitiju in v Čadu naj bi namreč med nudenjem pomoči prebivalcem po potresu, ki je območje prizadel leta 2010, prirejali orgije s prostitutkami.

Pretekli teden se je afera še razširila, med drugim so v javnost pricurljali še očitki o posilstvih s strani nekaterih sodelavcev Oxfama v Južnem Sudanu in spolnih napadih na mladoletne prostovoljce v Oxfamovih trgovinah v Veliki Britaniji.

Omenjeno poročilo vključuje 40 intervjujev prič, nekateri pa celo trdijo, da so jim trije osumljenci fizično grozili in jih ustrahovali, da ne bi izdali njihovega nespodobnega početja. Proti osebam so zaradi groženj pričam že sprožili sankcije.

V poročilu notranje preiskave iz leta 2011 je med drugim zaznamek "več moramo storiti" in preprečiti, da bo problematično osebje delalo še za druge dobrodelne organizacije. "Potrebujemo boljše mehanizme, da bi opozarjali druge regije, podružnice oziroma agencije o vedenjskih težavah zaposlenih, ko ti zamenjajo pozicijo, da bi se izognili recilkiranju slabega oziroma problematičnega osebja," je Oxfam zapisal med svoje naloge za izboljšanje organizacije na podlagi napak iz preteklosti.

Kljub temu opozorilu so številni uslužbenci, ki so povezani s škandalom, že prevzeli vloge v drugih dobrodelnih organizacijah, tudi takšnih pod okriljem Oxfama.

Oxfam, ki ima blizu 10.000 zaposlenih v 90 državah sveta, je izvirno poročilo danes predstavil haitijskim oblastem in se opravičil za storjene napake. V javnost pa so že pred tem poslali redaktirano različico poročila z namenom, da bi bili kar "najbolj transparentni" glede odločitev, ki so jih po izbruhu škandala sprejeli. Na 11 straneh poročila za javnost so počrnili osebne podatke obravnavanih, vključno z imeni treh zaposlenih, ki naj bi fizično ustrahovali priče.

Oxfam je po mednarodnih kritikah zaradi spornega obnašanja njegovih zaposlenih med pomočjo na Haitiju v javnost dal poročilo notranje preiskave. (Foto: Reuters)

Izsiljevanje in ustrahovanje

Sedem zaposlenih je organizacijo Oxfam zaradi neprimernega vedenja na Haitiju leta 2011 zapustilo, razkriva poročilo. Zaradi izkoriščanja prostitutk med delovanjem za Oxfam je bil en uslužbenec odpuščen, trije so dali odpoved, pri čemer ni izključeno, da so bile med prostitutkami tudi mladoletne osebe.

Zaradi izsiljevanja in zastraševanja sta bila odpuščena še dva človeka, eden od njiju je na službenem računalniku prav tako posedoval pornografijo.

V poročilu tudi piše, da je vodja operacije na Haitiju, Roland Van Hauwermeiren, med zagovorom preiskovalni ekipi "priznal koriščenje prostitutskih uslug" v Oxfamovem bivališču.

Čeprav je 68-letni Belgijec Van Hauwermeiren prejšnji teden plačevanje ženskam za spolne usluge zanikal in dejal, da je imel med službovanjem na Haitiju trikrat spolne odnose v svoji hiši, s "častno, zrelo žensko, ki ni bila niti žrtev potresa niti prostitutka" in ji za to ni plačeval.

Še naprej na visokem položaju

Poročilo še razkriva, da so Van Hauwermeirenu zagotovili, da lahko organizacijo dostojanstveno zapusti z odstopno izjavo v zameno za popolno sodelovanje do konca preiskave. Ni pa znano, ali je on eden od zaposlenih, ki so grozili pričam.

Navkljub skrbi za ožigosanje spornega vedenja nekdanjih članov, ki si ga je kot del svoje politike v prihodnosti zadala organizacija, pa je Van Hauwermeiren znova končal na visoki poziciji, kot nadzornik misije za boj proti lakoti v Bangladešu – Action Against Hunger. Organizacija trdi, da so izčrpno preverili njegovo ozadje, a od Oxfama niso prejeli nobene informacije o Van Hauwermeirenovem neprimernem vedenju.

Britanska premierka Theresa May je v odzivu na poročilo dejanja Oxfamovih sodelavcev na Haitiju označila za "strašna". "Dejanja so bila krepko pod standardi, ki jih pričakujemo od dobrodelnih in nevladnih organizacij, s katerimi sodelujemo," je poudarila. "Ne bomo sodelovali z nikomer, ki ne dosega visokih standardov, ki smo jih postavili in ki so po našem mnenju pomembni," je dodala.

V zlorabe naj bi bili vpleteni tudi člani Zdravnikov brez meja. (Foto: iStock)

So v zlorabe vpleteni tudi Zdravniki brez meja?

Na dan prihajajo nove podrobnosti grozljivega škandala, vanj naj bi bilo namreč vpleteno tudi osebje mednarodno priznanih Zdravnikov brez meja.

Predsednik Haitija Jovenel Moise je po poročanju Reutersa pred dnevi tako opozoril, da gre pri zadnjih vesteh le za vrh ledene gore in zahteval preiskavo tudi v organizaciji Zdravniki brez meja, ki je na Haiti prispela leta 2010 po katastrofalnem potresu.

"Podrobno bi morali preiskati vse organizacije, ki so prispele k nam po letu 2010," je dejal Moise. "Zdravniki brez meja so tako na primer domov poslali kakšnih 17 ljudi."

Predsednik ni pojasnil, kako naj bi bili člani omenjene človekoljubne organizacije vpleteni v škandal, so pa nemudoma preiskavo sprožili v švicarski enoti Zdravnikov brez meja, je povedala njihova predstavnica Analia Lorenzo in dodala, da imajo ničelno toleranco do spolnega nasilja.

Pripadniki Zdravnikov brez meja se nahajajo v številnih državah po vsem svetu. Prejšnji teden so iz organizacije sporočili, da so lani med 40.000 člani osebja zabeležili 24 primerov spolnega nadlegovanja in odpustili 19 ljudi. Podrobnosti o zlorabah niso navedli.