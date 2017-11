Novembrski in decembrski lineup!

Ustvarjalna ekipa Kurzschlussa v dvorani Kocka na Gospodarskem razstavišču napoveduje dolge večere in partyje do prvih jutranjih žarkov svetlobe, seveda v popolnem klubskem ozračju. Spremljajte #Kurzschluss na vseh družbenih omrežjih. Vstopnice za parter in VIP ponudbo že na prodajnih mestih Eventim.si.

(Foto: Žiga Intihar)

17.11. David Morales // Roger Sanchez

Ni veliko večjih. Sploh ko gre za remixe klubske glasbe. Vse od preloma tisočletja je newyorčan David Morales prva izbira glasbenih sladokuscev. Njegovo glasbeno udejstvovanje vključuje več kot 500 pesmi, ki so nastale v sodelovanju z Mariah Carey, Britney Spears, Michaelom Jacksonom, Janet Jackson, Ericom Claptonom, Pet Shop Boys, U2, Whitney Houston in Jamiroquaijem.

Povratnik Roger Sanchez v Kurzschluss prihaja že četrto leto zapored. Pretekle tri obiske so zaznamovali neponovljivi glasbeniki miksi, klubsko vzdušje, animacijski program s plesalkami, razkošna svetlobna tehnika in odlično zaključno spričevalo partyja. Vstopnice na Eventim.si

