Novi poljski premier, ki gospodarsko rast vidi v velikih investicijah

Poljska vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS) je ministra za finance Mateusza Morawieckega izbrala za novega predsednika vlade, potem ko je premierka Beata Szydlo danes političnemu odboru stranke ponudila svoj odstop.

Odbor je odstop premierke sprejel, stranka pa za novega predsednika vlade predlaga njenega namestnika Morawieckega, je sporočila tiskovna predstavnica stranke Beata Mazurek.

49-letni bankir Morawiecki je zaupnik vodje stranke PiS Jaroslawa Kaczynskega, najvplivnejšega politika v državi.

Sprememba je posledica tega, "da se soočamo z novimi nalogami v zunanji in notranji politiki", je dejala Mazurekova. Dodala je, da je prišlo tudi do "razvoja nalog v okviru našega projekta sprememb", zaradi česar so potrebne spremembe v vladi, vključno z njenim vodstvom. Povedala je še, da naj bi Beata Szydlo ostala v vladi kot namestnica premierja.

Poznavalci ocenjujejo, da se želi stranka bolj osredotočiti na gospodarsko politiko in računa na izkušnje Morawieckega. Druge spremembe v vladi naj bi sledile januarja.

Beata Szydlo in Mateusz Morawiecki (Foto: AP)

Premierka je odstopila, čeprav je pred tem danes v parlamentu prestala glasovanje o nezaupnici, ki jo je vložila opozicija. V parlamentu, v katerem imajo večino vladajoči konservativci, je za nezaupnico glasovalo 168 poslancev, proti pa 239.

Szydlova je še pred glasovanjem predčasno odšla iz parlamenta na pogovore o preoblikovanju vlade s predsednikom države Andrzejem Dudo in vodjo PiS Kaczynskim, ki so ga omenjali tudi kot možnega novega premierja.

Priljubljena 54-letna Szydlova, ki je vlado vodila od leta 2015, odkar je PiS prišel na oblast, je politično lojalna Kaczynskemu, a v zadnjem času je bilo vse več znakov, da ne uživa njegovega popolnega zaupanja.

Morawiecki je bil do leta 2015 predsednik banke Zachodni WBK, nato pa je postal minister za razvoj in namestnik premierke. Lani je postal finančni minister. Zavzema se za večjo vlogo države v gospodarstvu. Gospodarsko rast pa vidi v velikih investicijah.