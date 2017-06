Novi posnetki okrvavljenega dečka v Alepu: oče v intervjujih ostro nad opozicijo

Fotografija zmedenega dečka po napadih v sirskem Alepu je ganila svet. (Foto: AP)

Mali sirski deček Omran Dakniš je lani ganil javnost, ko so svet obkrožili posnetki njegovega okrvavljenega in prašnega obraza po napadu v Alepu. Postal je simbol trpljenja, ki ga preživljajo civilisti v mestu, obkoljenem s sirsko režimsko vojsko.

Lokalni aktivisti so prst uperili v sirski režim in njegove zaveznice, kot sta Rusija in Iran, a zdaj so objavili več intervjujev družine dečka za medije, ki podpirajo sirskega predsednika Bašarja al Asada. Po navedbah tujih medijev gre očitno za piarovsko potezo sirske vlade.

Pred slabim letom dečkova družina za medije ni želela dajati izjav. Zdaj je oče dečka Mohamed Dakniš za iransko televizijo Al Alam, ki jo povzema BBC, dejal, da ga je sirska opozicija skušala izrabiti za napad na Asada. ''Želeli so se okoristiti z njegovo krvjo in so objavili fotografijo,'' je dejal.

Pojasnil je, da s sinom 17. avgusta sedel doma, a da letal ni slišal. To je v nasprotju s takratnimi poročili reševalcev, ki so poročali o sirskih oziroma ruskih letalskih napadih.

Deček je utrpel le lažje poškodbe v napadu, kri na njegovem obrazu naj bi pripadala očetu. Oče je nato, kot je dejal, v hiši iskal še druge tri otroke, ''napadalci'' pa so odnesli Omrana v reševalno vozilo in ga začeli snemati, kar je bilo, kot je zatrdil, proti njegovi volji. Odpeljali so ga v bolnišnico, čeprav za to ni bilo potrebe, se je razgovoril oče.

Omrana je takrat posnel proopozicijski medijski center Alepa, posnetek pa je nastal po njihovih trditvah po celonočnih napadih ruskih letalskih sil na območju Katerija. Zdravnik v bolnišnici je takrat za BBC dejal, da so mogli dečka po glavi šivati in da je pod hudim šokom.

Takrat se je oglasil tudi Asad, ki je dvomil o pristnosti posnetkov oziroma da so zmanipulirali zgodbo in okrivili njih.

Oče dečka je v intervjujih še povedal, da se je bal za dečkovo varnost, ko so se njegove podobe razširile po spletu, zato mu je spremenil ime in ga postrigel, da ga nihče ne bi prepoznal. Dejal je, da so mu uporniki grozili, da bodo dečka ugrabili.

Ko so v vzhodni Alep vdrle protivladne sile, naj bi se Dakniš odločil, da se preseli na območje, pod nadzorom vladnih sil, ne pa za selitev v Idlib. Po poročanju New York Timesa je bil oster do opozicije, češ da je kriva za trpljenje in množične selitve.

Za ruski Ruptly je deček Omran dejal, da je star štiri leta, sprva so poročali, da je bil v času napadov star pet let, kar ilustrira, kako težko je pravzaprav zagotoviti nekatere osnovne preverjene informacije.

Znani opozicijski aktivist Abdelkafi al Hamdo je dejal, da je z dečkovim očetom nedavno v stik stopil proopozicijski novinar Musa Omar, ki mu je za nastop pred kamero ponujal denar, a ga je oče zavrnil. Vprašal pa se je, ali bi lahko oče zavrnil tudi sirski režim?