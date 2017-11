FOTO in VIDEO: Protestniki v Kataloniji zahtevajo osvoboditev, blokirajo ceste in železniške tire

V Kataloniji so se skupine protestnikov, opremljene s transparenti in zastavami, podale na ulice in zahtevale nujno osvoboditev na več mestih. Blokirali so tudi prometne in železniške povezave, kar predvsem v Barceloni povzroča prometne zastoje.

Glede na navedbe lokalnega urada za promet so ljudje blokirali ceste na več kot 50 mestih v pokrajini, vključno z večjimi avtocestami, kot sta tista, ki povezuje Francijo s Katalonijo in nato s Španijo, in tista, ki povezuje Barcelono z Madridom. Na železniški postaji v Gironi je več sto protestnikov prodrlo policijsko barikado in na železniških tirih preprečilo nadaljnji promet.

V napetem obdobju po prevzemu neposrednega nadzora v Kataloniji s strani Madrida je stavka, h kateri je pozval neodvisnosti naklonjen sindikat, tudi politično obarvana.

K stavki je pozval neodvisnosti naklonjeni sindikat CSC, da bi protestiral proti negotovosti na področju delovnih mest in odloku osrednje vlade v Madridu, ki je v luči napetega dogajanja podjetjem olajšal selitev sedeža iz Katalonije. Podpirata jo tudi obe civilni združenji, ki si prizadevata za odcepitev, Katalonski narodni kongres (ANC) in Omnium Cultural. Obe terjata zlasti izpustitev svojih priprtih voditeljev Jordija Sancheza in Jordija Cuixarta. Sodeluje tudi sindikat uslužbencev katalonskega javnega šolstva, zato bodo najvrjetneje prizadete tudi šole. Stavke pa ne podpirata osrednja španska sindikata CCOO in UGT.

V Barceloni naj bi pozivu k stavki sledilo manj ljudi kot med splošno stavko 3. oktobra, ki je potekala v znak protesta po policijskem nasilju med glasovanjem o neodvisnosti. Odprte so tako trgovine kot kavarne, podzemna železnica pa obratuje v 85 odstotkih.

Michel: Vsak evropski državljan mora odgovarjati za svoja dejanja

"Politična kriza je v Španiji in ne v Belgiji", je v govoru pred poslanci zatrdil belgijski premier Charles Michel. Zavrnil je ocene, da se je njegova vlada znašla v krizi, potem ko se je odstavljeni katalonski predsednik Carles Puigdemont s še štirimi ministri 30. oktobra zatekel v Belgijo. Puigdemontova prisotnost v Belgiji "stvar sodišč in ne vlade", je še dodal in ob tem zatrdil, da bo poskrbel, "da ne bo nobenega vmešavanja v neodvisnost sodišč", in poudaril še, da "mora vsak evropski državljan odgovarjati za svoja dejanja".

Puigdemont se je zatekel v Belgijo. (Foto: AP)

Zaradi zapleta s Puigdemontom bi se znova lahko zaostrile napetosti med flamsko in valonsko skupnostjo v Belgiji oziroma med njunimi politiki. Flamski nacionalisti iz stranke N-VA, ki je del vladne koalicije, so namreč naklonjeni Puigdemontu v njegovi bitki z vlado v Madridu. Michel je zato že pozval ministre iz N-VA k zadržanosti.

Po razglasitvi neodvisnosti Katalonije s strani parlamenta v Barceloni pred slabima dvema tednoma je španska vlada odstavila katalonsko vlado in vrh policije, razpustila regionalni parlament ter prevzela neposreden nadzor v Kataloniji. 21. decembra bodo tam potekale predčasne regionalne volitve.

Puigdemont in njegovi ministri so bili obtoženi upora in poneverbe javnih sredstev, za peterico, ki je namesto na špansko sodišče odšla v Belgijo, pa je bil razpisan evropski priporni nalog. A belgijski organi so v nedeljo zvečer odločili, da smejo do končne odločitve o njihovi izročitvi Španiji ostati na prostosti. Naslednje zaslišanje je napovedano za 17. november, do končne odločitve pa bi lahko minili še skoraj trije meseci.