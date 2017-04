Novo pismo po napadu na avtobus nemških nogometašev: Naslednjo soboto bomo znova udarili

Nemški preiskovalci še nimajo konkretnih sledi za odgovornimi za torkov napad na moštveni avtobus Borussie Dortmunda (BVB). Časnik Tagesspiegel je v četrtek zvečer prejel pismo, v katerem neznanec ali neznanci prevzemajo odgovornost za napad. Gre že za tretje tovrstno sporočilo, tokrat v tonih desničarskega ekstremizma.

Pismo po poročanju nemške tiskovne agencije dpa omenja nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja, obsoja multikulturalizem in napoveduje nov napad, so v petek razkrili v časniku. Trenutno njegovo pristnost preučuje zvezno državno sodišče v Karlsruheju.

Tiskovna predstavnica tožilstva Frauke Köhler jev petek zvečer potrdila, da jim je časnik posredoval pismo. O njegovi vsebini še niso želeli soditi.

Pismo naj bi izrecno kritiziralo azilno in begunsko politiko nemške kanclerke Angele Merkel. Ob tem napoveduje, da bo 22. aprila "tekla pisana kri". Na ta dan bo v Kölnu potekal predvolilni kongres nemške desničarske stranke Alternativa za Nemčijo (AfD), ki naj bi ga spremljale obsežne demonstracije levega političnega krila.

Preiskovalci sicer poudarjajo, da je ob odsotnosti kakršnih koli sledi za storilcem treba vse jemati zelo resno. Tretje pismo je lahko napisal storilec, ali pa gre le za nekoga, ki je želel izkoristiti situacijo za izražanje svojih stališč. Skeptični so sicer zaradi dejstva, da naj bi napadalec izdal svojo naslednjo tarčo ter s tem zmanjšal možnost uspešnega napada. Prav tako gre za drugačen ton kot v sporočilih, ki so jih našli na mestu napada.

Nemška policija je poostrila varnostni nadzor. (Foto: AP)

V torkovem napadu na avtobus s tremi eksplozivnimi telesi, ki je bil z ekipo na poti na tekmo četrtfinala lige prvakov v Dortmundu med Borussio in Monacom, sta bila ranjena nogometaš in policist, ki je na motorju spremljal avtobus. Nemške oblasti so na prizorišču napada našle tri enaka sporočila z islamistično vsebino, a vendar niso prepričane, da so pisma dejansko napisali islamisti. Preiskava tako teče tudi v smeri desničarskega ekstremizma, nasilnih nogometnih navijačev in kriminala.

Kasneje se je sicer na spletu pojavilo še eno priznanje, ki je napad povezalo z radikalnimi levičarji, vendar preiskovalci dvomijo o verodostojnosti tega zapisa.