Novoizvoljeni predsednik makedonskega parlamenta začel delo, za nekatere izvolitev neustavna

Nedavno izvoljeni predsednik makedonskega parlamenta, Albanec Talat Džaferi, čigar izvolitev je sprožila nerede, je danes lahko začel delo, saj je le dobil ključe svojih prostorov. Džaferi je kot prvega sprejel vodjo delegacije EU v Skopju Samuela Žbogarja. Vsebina pogovora za zdaj ni znana.

Džaferi v torek ni mogel začeti delati, kot je bilo načrtovano, saj se njegov predhodnik Trajko Veljanoski ni pojavil, da bi mu predal ključe prostorov in uradni žig.

Poslanci do zdaj vladajoče stranke VMRO-DPMNE nekdanjega premierja Nikole Gruevskega so se v torek na sestanku dogovorili, da zanje predsednik parlamenta ostaja Veljanoski in da ne priznavajo Džaferija. Menijo, da je bila njegova izvolitev nezakonita in neustavna.

Makedonija je že več kot dve leti v slepi ulici. (Foto: POP TV)

V makedonskem parlamentu so socialdemokrati (SDSM) in stranke albanske manjšine prejšnji teden za novega predsednika sobranja imenovali Džaferija, člana albanske Demokratske unije (DUI). Njegova izvolitev je sprožila vdor jeznih podpornikov VMRO-DPMNE v parlament. V incidentu je bilo poškodovanih več kot 100 ljudi.

Privrženci VMRO-DPMNE so proti t. i. tiranski platformi, ki prinaša več jezikovnih pravic za albansko skupnost v Makedoniji, znova protestirali v torek.

Makedonija je sicer že več kot dve leti v slepi ulici, stanje pa se ni spremenilo niti po parlamentarnih volitvah decembra lani. Politično krizo je poglobilo zavračanje predsednika Gjorgeja Ivanova, da mandat za sestavo vlade podeli predsedniku opozicijske SDSM Zoranu Zaevu.