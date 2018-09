Novozelandska 'prva dojenčica' na zasedanju skupščine ZN

Jacinda Ardern je na zasedenje v ponedeljek zvečer prišla v spremstvu svojega partnerja Clarka Gayforda in njune trimesečne hčerke Neve Te Aroha . Preden se je pojavila na odru, kjer je govorila v okviru mirovnega vrha Nelson Mandela, se je s hčerkico igrala. Med njenim govorom pred svetovnimi voditelji pa je za dojenčka skrbel njen partner.

38-letnica je svojega prvega otroka rodila 21. junija, po šestih tednih porodniške pa se je že vrnila na delo. Za otroka sicer večino časa skrbi oče, toda, ker premierka hčerko še vedno doji, je otrok vedno v bližini. "Neve je v Novi Zelandiji večino časa blizu mene," je pojasnila. Tako se je odločila, da na šestdnevni obisk v New Yorku s seboj vzame tudi otroka in partnerja. Za novozelandski časopis je pojasnila, da je moža in hčerko pripeljala na lastne stroške.

Dojenčica je za udeležbo na skupščini morala pridobiti tudi akreditacijo, na kateri so ji podelili funkcijo "prvi dojenček" Nove Zelandije.