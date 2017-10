O. J. Simpson se 'ne bo skrival', na prostosti si je najprej privoščil hamburger

"Ne bo se skrival," je za CNN povedal dolgoletni prijatelj O. J. Simpsona, ki so ga včeraj izpustili iz zapora, Tom Scotto. "Morda ne prvi dan ali sekundo, a odšel bo ven." Simpson naj bi živel v zastraženi rezidenci z neimenovanimi prijatelji v premožnem delu predmestja Las Vegas. Kot je še povedal Scotto, se bo Simpson "osredotočil na otroke, prijatelje, svojo družino in golf."

Po izpustu na burgerje

Primer O. J. Simpsona med Američani še vedno vzbuja močna čustva, o njem je bilo posnetih veliko oddaj in dokumentarcev. Po tem ko je zaradi oboroženega ropa odsedel devetletno zaporno kazen, je 70-letni nekdanji zvezdnik ameriškega nogometa zapor zapustil v spremstvu prijatelja.

Prvi obrok na prostosti si je privoščil v McDonaldsu in dva burgerja pojedel kar v avtu na poti v mesto greha, Las Vegas, kjer naj bi sprva živel.

Že na poti v nov dom so Simpsona na bencinski črpalki ujeli v kamero in posnetek je zaokrožil po spletu. Na vprašanje, kako se počuti na svobodi, je ta odvrnil, da je na svobodi šele pet ur in še te je preživel v avtu. "V zadnjih devetih letih nisem bil nikjer v ZDA, delal nisem nič. Nič se ni spremenilo v mojem življenju," je še povedal Simpson in prosil, da ga pustijo pri miru.

Želi si na Florido

Simpsonov odvetnik Malcom LaVergne je za Abc News povedal, da se želi Simson sicer vrniti na Florido, kjer lahko "vidi in objame svojo družino". Želi jesti morsko hrano in zrezke, želi uživati v malih užitkih, za katere je bil prikrajšan devet let, je še dodal.

Simpson se na pogojnem izpustu ne sme družiti z ostalimi obsojenci, ne sme uživati večjih količin alkohola, ne sme posedovati orožja in drog. Brez odobritve tudi ne sme zapustiti države. V nasprotnem primeru se lahko vrne v zapor.

Floridska generalna tožilka Pam Bondi je že naslovila pismo na tamkajšnji oddelek za kazni, da obvesti vse pristojne v državi Nevada, kamor spada Las Vegas, da Florida nasprotuje odobritvi, da bi se Simpson vrnil na Florido. Njena prošnja sicer ni zavezujoča.

Primer O. J. Simpsona, kjer je bil osumljen umora nekdanje soproge in njenega novega fanta je znan kot 'proces stoletja'. Za rešetkami je zadnjih devet let preživel zaradi obsodbe v drugem procesu, kjer je bil spoznan za krivega oboroženega ropa. (Foto: AP)

Primer, ki je razdelil Ameriko

Simpson, ki je bil tudi filmski igralec, je sicer najbolj zaslovel 17. junija leta 1994, ko ga je policija preganjala po cestah Los Angelesa, po tem ko je v belem Fordu Bronco bežal s kraja umora nekdanje soproge Nicole Brown in njenega novega fanta Ronalda Goldmana. Z 90 minutnim neposrednim prenosom policijske akcije, ki je spremljalo skoraj 100 milijonov ljudi, je Amerika postala skoraj obsedena z zgodbo Simpsona.

Ekipa odvetnikov je na kazenskem procesu, ki je trajal 9 mesecev, leta 1995 dosegla njegovo oprostitev. Izrek sodbe si je takrat v televizijskem prenosu ogledalo približno 100 milijonov ljudi. Sodba stoletja, kot so jo poimenovali, je takrat razdelila Ameriko.

Večina Američanov je še danes prepričana, da je Simpson ušel zasluženi kazni zaradi dvojnega umora. Družini pokojnih sta ga sicer tožili civilno ter zmagali, Simpson pa je moral zaradi visoke odškodnine razglasiti osebni stečaj. Goldmanov oče Fred in sestra Kim sta v izjavi po izpustu Simpsona za Abc News povedala: "Sedaj, ko je bil Simpson izpuščen iz zapora, si bo družina Goldman prizadevala, da zagotovimo edino obliko pravice za Rona, ki je še na voljo: pravico do civilnega postopka, kjer je bil Simson spoznan za krivega, da je povzročil smrti Rona in Nicol."

Je pa porota Simpsona spoznala za krivega pri oboženem ropu, kar so mnogi videli kot 'povračilo' za prvotno oprostitev. Na zaporno kazen od devet do 33 let, ker je v Las Vegasu s partnerji vdrl v hotelsko sobo dveh preprodajalcev z njegovimi spominki, je bil obsojen leta 2008. Da je le želel dobiti svoje stvari nazaj, se je takrat branil Simpson. Eden od partnerjev, ki so spremljali Simpsona, je imel pištolo, Simson je kasneje zanikal, da je zanjo vedel.

Kot je znano, je policija Simpsona in partnerje aretirala, tožilci pa so partnerje prepričali, da so v zameno za nižjo kazen krivdo pripisali Simpsonu.