FOTO: Kdo so žrtve strelskega pohoda? 'Ob vsakem imenu mi je zastalo srce'

Več kot 1000 ljudi se je v četrtek zvečer zbralo na vigiliji v spomin na 17 žrtev strelskega pokola. Žalujoči so prižigali sveče, polagali cvetje, na komemoraciji pa so prebirali imena žrtev.

Nočnega bedenja se je udeležil tudi 17-letni Bryan Herrera, ki je za CBS News dejal, da sprva ni nameraval priti na vigilijo, saj se je bal, da tega ne bi zdržal. "Ob vsakem imenu mi je zastalo srce," je dejal.

Nekateri so s seboj prinesli plakate, na katerih so pozivali k ustavitvi orožja na šolah. V nekem trenutku je zbrana množica začela skandirati: "Nič več orožja! Nič več orožja!"

"Imam dva otroka in mislim, da je edini način, da se to ustavi, da se orožarski lobiji spravijo s hrbtov politikov," je dejal Tighe Barry, eden od udeležencev vigilije.

"Bum, bum, bum – kar naenkrat je streljanje potihnilo. Pogledal sem dol. Puško je polnil. Zadrl sem se: Tecite. Nato sem tekel za otroci," je dejal učitelj Ernest Rospierski, ki je sprva mislil, da gre za vajo.

Tudi 16-letni Shay Makinde je reševal življenja svojim sošolcem. Učence, ki so tekli po hodniku je potegnil na varno v učilnico. Ko se je obrnil, da bi zagrabil svojega prijatelja Joaquina Oliverja, pa je ta že ležal na tleh.

Na vigiliji so vse zbrane prosili, naj na list papirja zapišejo določeno dobro delo, ki ga bodo opravili v prihodnjih dneh in tednih. S tem želijo, da bi ljudje svoja močna čustva spremenili v nekaj pozitivnega.

Fotogalerija (9)

















Kdo so žrtve?

35-letni Scott Beigel. Bil je učitelj geografije. Nek učenec je za ameriško televizijsko oddajo "Dobro jutro Amerika" dejal, da je Cruz Beigla ustrelil medtem ko je ta skušal zakleniti vrata učilnice, potem ko je vanjo na varno spravil učence. Tudi učenka Kelsey Friend je dejala, da ji je učitelj Beigel rešil življenje. "Umrl je, ko je skušal zaščititi učence pred streli. Njegova zadnja žrtev je bila, da je storil tisto, kar je pogosto počel brez truda: omogočil boljše življenje drugim ljudem," je na Facebooku zapisal njegov prijatelj Matt Hipps. "Ne bom se poslovil. Preveč boli. Vidiva se na drugi strani," je dodal.

17-letni Nicholas Dworet. Nick je bil plavalec in je nameraval tekmovati za Univerzo v Indianapolisu.

37-letni Aaron Feis. Šolski nogometni trener je z lastnim telesom zaščitil učence pred streli, ko je Cruz streljal v eno od učilnic. Feis, ki je bil tudi varnostnik, je umrl zaradi strelov.

14-letna Jaime Guttenberg. Starša Jaime sta v sredo z grozo iskala informacije o svojih dveh otrokih, ki sta bila v času streljanja na šoli. Njen brat Jesse se je vrnil domov, sestra pa se ne bo nikoli.

49-letni Christopher Hixon. Bil je šolski direktor za šport, oče dveh otrok in dedek.

15-letni Luke Hoyer. Po besedah njegove tete so Luka našli na tretjem nadstropju šole. "Naša srca so zlomljena. Luke je bil čudovit človek in zelo smo ga imeli radi," je dejala.

14-letna Cara Loughran. Najstnico so prijatelji in družina iskali tudi s pomočjo družbenih omrežij, nato pa so od policije sredi noči prejeli grozljivo novico, da je umrla v strelskem pohodu.

14-letna Gina Montalto. Bila je prostovoljka in je pomagala otrokom s posebnimi potrebami. Tisti, ki so jo poznali, so dejali, da je bila "najbolj prijazna duša".

17-letni Joaquin Oliver. Najstnik in njegova družina so pred kratkim postali ameriški državljani.

14-letna Alaina Petty. Njena družina jo je opisala kot zelo živahno in odločno mlado dekle, ki so jo imeli radi vsi, ki so jo poznali. "Prinašala je mir in veselje tistim, ki so izgubili vse," so zapisali. Najstnica je sodelovala v humanitarnih programih in je bila prostovoljka v lokalni cerkvi. Lani je na območjih, ki jih je prizadel orkan Irma pomagala prizadetim prebivalcem.

18-letna Meadow Pollack. Njen oče jo je po streljanju več ur iskal po bolnišnicah. 18-letnica se je pripravljala na vpis na Univerzo Lynn.

16-letna Carmen Schentrup. Njen bratranec Matt Brandow jo je opisal kot "najpametnejšo in najbolj inteligentno 16-letnico, ki jo je kdajkoli spoznal". Bila je ena izmed najbolj uspešnih učenk, ki se je uvrstila v ameriški program za talentirane učence (National Merit Scholar).

14-letni Martin Duque Anguiano. Njegovo smrt je na Instagramu potrdil brat Miguel. Zapisal je: "Besede ne morejo opisati moje bolečine. Vem, da si na boljšem mestu."

14-letna Alyssa Alhadeff. Najstnica je igrala za šolsko nogometno ekipo. "Vse, kar je nudila svetu, je bila ljubezen," je po poročanju CBS News dejala njena mama.

15-letni Peter Wang. Cruz ga je ustrelil, ko je držal vrata učilnice, da so se lahko drugi stekli v zavetje.

17-letna Helena Ramsay.

14-letni alexander Schachter.

19-letni Nikolas Cruz je priznal krivdo za sredin strelski pohod na floridski srednji šoli, v katerem je umrlo 17 ljudi. Povedal je tudi, da je imel s seboj še več streliva, a da se je ob prihodu policije odločil, da odvrže orožje, se pomeša med množico in zbeži.