Ob začetku glavne turistične sezone na Hrvaškem dražijo cestnine

Hrvati dražijo tudi cestnino. (Foto: Thinkstock)

Cestnine, nad katerimi bdita javni podjetji Hrvatske avtoceste (Hac) in Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ), se bodo s 1. julijem podražile za deset odstotkov. Na avtocestah v hrvaški Istri so cestnine že podražili s 1. junijem, te so ravno tako dražje za 10 odstotkov. Cestnine bodo medtem ostale nespremenjene na avtocesti Zagreb-Macelj.

Hrvaška vlada je sezonsko podražitev cestnin napovedala marca, vozniki osebnih avtomobilov in motorjev bodo višje cestnine plačevali do konca septembra. Sezonska podražitev medtem ne velja za avtobuse in tovorna vozila.

Za osebni avtomobil bo treba na avtocesti med Zagrebom in Splitom od sobote za cestnino plačati 199 kun (26,9 evra), med Zagrebom in Reko pa 77 kun (10,4 evra).

Hac skrbi tudi za avtocesto med Obrežjem in hrvaško-srbsko mejo, za avtocestno povezavo z Osijekom in tudi za tisto med Zagrebom in mejo z Madžarsko. Skupaj z ARZ upravljajo s približno 1065 kilometri avtocest.

Hac je sicer že v začetku aprila zvišal cestnino za pet odstotkov. Takrat so pojasnili, da bodo poenotili cene z ARZ.

Podražitve so v skladu s sporazumom med Hrvaško in Svetovno banko o procesu prestrukturiranja poslovanja javnih avtocestnih podjetij, s katerim naj bi se izognili privatizaciji avtocest.

V Hac trdijo, da bodo tudi s sezonskimi cenami za približno 15 odstotkov cenejši kot koncesionar Bina-Istra, ki je s 1. junijem podražil cestnine na avtocestah v hrvaški Istri, ki so bolj znane kot istrski epsilon. Večinski lastnik francoski koncesionar Bouygues skrbi za 141 kilometrih avtocest.

Cestnine bodo nespremenjene le v primeru koncesionarja Avtocesta Zagreb-Macelj (AZM), v katerem ima večinski delež avstrijski Pyhrn Concession Holding, ki skrbi za 60 kilometrov avtocest med Zagrebom in slovenskim mejnim prehodom Gruškovje. Kot so danes povedali, zaenkrat ne načrtujejo nobenih podražitev cestnin.