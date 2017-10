Obama in Bush prekinila molk glede Trumpove politike: 'Mislili smo, da smo s politiko, kakršni smo priča sedaj, že opravili'

Tako Barack Obama kot George Bush sta kritizirala trenutno ameriško politiko in posredno tudi Donalda Trumpa. (Foto: AP)

Nekdanja ameriška predsednika Barack Obama in George Bush mlajši sta bila v četrtek kritična do politike sedanjega predsednika Donalda Trumpa, čeprav posredno.

Trump se na Barackove in Bushove, sicer posredne očitke še ni odzval, poroča BBC.

Obama, ki se je po daljšem času vrnil na politični oder, je na zborovanju v zvezni državi New Jersey v podporo demokratskemu kandidatu za guvernerja kritiziral strah in zagrenjenost, ki sta zaznamovala kampanjo pred lanskimi predsedniškimi volitvami, na katerih je zmagal Trump.

"Ne smemo imeti stare politike delitev, ki smo ji bili priča že tolikokrat. To je stvar prejšnjih stoletij," je poudaril Obama na zborovanju v podporo Philu Murphyju v Newarku, s čimer se je vrnil v politiko.

Obama in Bush sta mnenje o trenutni politika zDA sicer izrazila na povsem ločenih nastopih. (Foto: Reuters)

"Mislili smo, da smo s politiko, kakršni smo priča sedaj, že opravili. Ti ljudje gledajo 50 let nazaj," je dejal. "To je 21. stoletje, ne 19," je bil kritičen Obama.

Kasneje je bil na zborovanju v podporo demokratskemu kandidatu za guvernerja v Richmondu v zvezni državi Virginija kritičen tudi do načina, kako je njegov naslednik prišel na položaj. "Če v kampanji zmagaš tako, da deliš ljudi, jim ne boš mogel vladati. Kasneje jih ne boš mogel združiti," je menil. "Nismo najboljši takrat, ko skušamo ljudi ponižati, temveč takrat, ko skušamo vsakogar povzdigniti," je dodal.

Bush obsodil "nasilje in predsodke" ter fanatizem

Posredno je bil v svojem govoru v New Yorku do politike sedanjega ameriškega predsednika kritičen tudi republikanec George Bush, ki je ZDA vodil med letoma 2001 in 2009. "Prisotnost nasilja in predsodkov v javnem življenju ustvarja razpoloženje na ravni države, soglaša z okrutnostjo in fanatizmom ter pod vprašaj postavlja moralno izobrazbo otrok," je dejal Bush na nacionalnem forumu Inštituta Bush o svobodi, prostem trgu in varnosti.

Mediji njegov govor razlagajo kot posredno kritiko Trumpa, ki je pogosto grobo in neokusno omalovaževal svoje politične nasprotnike.

Trump je v preteklosti večkrat odkrito kritiziral oba - Obamo in Busha. (Foto: AP)

Bush je v govoru izpostavil tudi pomembno vlogo priseljencev in mednarodne trgovinske menjave v ZDA, področji, ki jima Trump v svojem mandatu jemlje pomen. "Priča smo spreminjanju nacionalizma v nativizem in pri tem pozabljamo na dinamiko, ki jo je priseljevanje vedno prinašalo Ameriki," je opozoril. "Opažamo padec zaupanja v pomen svobodnega trga in mednarodne trgovine ter pozabljamo, da protekcionizmu sledijo spopadi, nestabilnost in revščina," je dodal.

Bush sicer Trumpa ni izrecno omenjal, na vprašanje, ali je njegov govor uperjen proti ameriškemu predsedniku, pa je Bushev tiskovni predstavnik odgovoril, da je nekdanji predsednik samo izpostavil stališča, ki jih sicer zagovarja že več let.