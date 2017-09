'Obamacare' bo očitno vendarle obstal, zadnji žebelj v krsto zabila senatorka Collinsova

Kljub intenzivnemu lobiranju predsednika ZDA Donalda Trumpa se tudi zadnjemu predlogu republikancev za odpravo zdravstvene reforme predsednika Baracka Obame obeta poraz. V ponedeljek se je Johnu McCainu in Randu Paulu v opoziciji pridružila še tretja republikanska senatorka Susan Collins, kar pomeni konec igre.

Collinsova je svojo odločitev sprejela, ko je Kongresni proračunski urad sporočil, da bo zaradi novega predloga reforme do leta 2026 brez zavarovanja ostalo več milijonov ljudi.

Republikanci so julija doživeli tri poraze v poskusih ukinitve obamacare in potrditve nove reforme. Demokrati so bili v opoziciji enotni, republikanci pa niso mogli zbrati dovolj svojih glasov v 100-članskem senatu, čeprav imajo tam 52 sedežev, potrebovali pa so le 50 glasov. Če reforme ne sprejmejo do 30. septembra, je vlak dokončno odpeljal, ker bodo potem zanjo po spremenjenih pravilih v senatu potrebovali 60 glasov večine.

Republikanci so v letih vladanja demokrata Obame in pred tem veljali za ideološko poenoteno stranko, kar pa je, kot kaže, veljalo le, ko so bili v opoziciji. Sedaj, ko imajo v Washingtonu popolno oblast, pa se kažejo razpoke in obamacare se kaže za bolj trdoživo, kot je popularna.

Sam preklic ni tako problematičen, kot je odgovor na vprašanje, s čim obamacare nadomestiti. Večini na čelu s Trumpom ni bilo mar, samo da je nekaj. Manjšini republikancev pa ni bilo vseeno in vodja večine Mitch McConnell iz Kentuckyja je imel pri tem dodaten problem, da uskladi želje takšnih, kot je Rand Paul iz njegove države, ki jih zanima le manjša poraba, in takšnih, kot so McCain iz Arizone, Collinsova iz Maina, Lisa Murkowski iz Aljaske ter nekaj drugih, ki ljudi nočejo pustiti na cedilu.

Obamacare je uvedel obvezno zdravstveno zavarovanje za vse. Tisti, ki se niso zavarovali, so morali plačati davčno kazen. Tisti, ki niso imeli dovolj denarja, so dobili subvencije, zvezne države pa so dobile na voljo več denarja za širitev sistema medicaid, ki zavaruje revne, invalide, majhne otroke in podobne, ki so brez zadostnih sredstev. Obamacare je prav tako prepovedal zavarovalnicam, da zaračunavajo več bolnim kot zdravim.

Prav vsi republikanski predlogi doslej so želeli to zahtevo odpraviti in zavarovalnicam omogočiti, da se obnašajo kot pred potrditvijo obamacare leta 2010, ko si bolni niso mogli privoščiti zavarovanja in so ali umirali ali šli v stečaj.

Republikanska senatorka Susan Collins se je pri obamacare pridružila opoziciji. (Foto: AP)

Tudi zadnji predlog, ki sta ga skovala republikanska senatorja Lindsey Graham in Bill Cassidy, dovoljuje zavarovalnicam samovoljo. Odpravlja tudi zahtevo po obveznem zavarovanju, ohranja nekatere popularne dele, kot je ohranitev otrok do 26. leta starosti na policah staršev, največji kamen spotike pa je glede sistema medicaid.

Graham in Cassidy predlagata, da se subvencije revnejšim zavarovancem ukinejo, širitev medicaid pa ustavi. S tem bi se do leta 2026 nabralo 1200 milijard dolarjev, ki bi jih dobile zvezne države za porabo po želji, na podlagi svojih zakonov.

Graham in Cassidy malce premetavata denar, tako da ga vzameta pretežno demokratskim državam, kot sta New York in Kalifornija, ki bodo potem malce težje poskrbele za svoje reveže. Več denarja pa bi dobile pretežno republikanske države, ki bodo zavarovalnicam dale proste roke.

Vsega skupaj bo denarja za zdravstvo manj kot po obamacare in fundacija Kaiser je izračunala, da bo od leta 2020 do leta 2026, ko bi se začela nova reforma izvajati, 35 držav ostalo brez 160 milijard dolarjev za zdravstvo. Med njimi je celo 16 držav, ki jih je lani na volitvah osvojil Trump, kot so Florida, Ohio, Arkansas, Indiana in Pensilvanija.

Graham in Cassidy sta konec tedna skušala "podmazati" z dodatnim denarjem volivce Maina, Aljaske, Kentuckyja in Arizone, torej države, iz katerih prihajajo republikanski senatorji, ki so proti predlogu, vendar se to ni izšlo in Collinsova, Paul in McCain so še vedno proti, Lisa Murkowski pa je v ponedeljek še omahovala.

McCain je proti, ker se preveč hiti in niso jasne vse posledice predloga, Paul podobno in pritiske kolegov je primerjal z zdravljenjem ledvičnega kamna. "Vsi to zadevo le želijo spraviti skozi," je dejal. Collinsova je proti, ker se ji zdi reforma nečloveška, Murkowskijeva omahuje iz istega razloga.

Collinsova je svojo odločitev v ponedeljek sprejela, ko je Kongresni proračunski urad (CBO) sporočil, da bo zaradi novega predloga reforme do leta 2026 brez zavarovanja ostalo več milijonov ljudi. Za natančnejše številke CBO ni imel časa.

Pomisleke imajo tudi drugi republikanci, vendar pa se ti skrivajo za hrbti omenjenih in se nočejo izpostavljati, saj vedo, da so dovolj le trije glasovi proti. McCain se na Trumpove grožnje in zmerjanja požvižga, med drugim ker ima neozdravljivega možganskega raka.

Nasprotovanje republikanskim poskusom reforme je trenutno večje celo od nasprotovanja obamacare tik pred potrditvijo in v uvodnih mesecih leta 2010, ko so republikanci zaradi tega prevzeli večino v predstavniškem domu kongresa.

Kongresna policija je v ponedeljek med poskusom razprave o zadnjem predlogu v senatnem odboru za finance aretirala več kot 180 ljudi, med njimi veliko invalidov na vozičkih. Razprava je bila potem preklicana.