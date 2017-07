Obamacare ostaja, Trumpu ni uspelo izvesti zdravstvene reforme: Zelo sem razočaran

Donald Trump je jezen na demokrate. (Foto: AP)

Ameriški predsednik Donald Trump je danes izrazil globoko razočaranje, ker senat ni uspel odpraviti zdravstvene reforme njegovega predhodnika Baracka Obame, znane kot Obamacare, in uvesti nove. Ocenil je še, da je napočil čas, da Obamacare propade sam od sebe. Po njegovem mnenju za to ne bodo odgovarjali ne on ne republikanci, temveč demokrati.

Trump je med volilno kampanjo obljubljal, da bo Obamacare ukinil prvi dan na oblasti. Februarja je ugotovil, da je zadeva zapletena in jo prepustil republikanskim kongresnim voditeljem, sam pa se omejil na občasne tvite.

Republikanski vodja kongresa Mitch McConnell je pripravil republikanski predlog reforme, ki pa je propadel, potem ko sta mu v ponedeljek podporo odrekla še dva republikanska senatorja, čeprav je Trump republikance pozval, naj potrdijo "čudovito" reformo.

Obamacare tako ostaja, vodja senatne večine McConnell pa je danes zagotovil, da bodo kmalu glasovali le o ukinitvi Obamove zdravstvene reforme.

Trump se je na propad republikanske zdravstvene reforme danes najprej odzval z jeznim tvitanjem, da ni mogoče, da senatu vladajo manjšinski demokrati. Ob tem je zahteval spremembo pravil za potrjevanje zakonov z 51 glasovi večine in ne 60 glasovi. McConnell je sicer svojo zdravstveno reformo spravljal skozi postopek po spremenjenih pravilih in je potreboval le 50 glasov v senatu, a jih ni dobil.

Demokrati imajo v senatu 46 glasov, dva neodvisna pa glasujeta z njimi. Obama je svojo reformo leta 2010 spravil skozi kongres brez glasu enega samega republikanca, Trump pa je jezen, ker demokrati nočejo sodelovati pri uresničitvi njegove politične obljube o ukinitvi Obamacara. Ta je sicer potreben prenove, vendar po mnenju večine Američanov ne tudi ukinitve.

Trump meni, da bodo volivci zaradi obstrukcije kaznovali demokrate, čeprav imajo republikanci trenutno popolno oblast v Washingtonu. Njihov položaj je nazorno pokazala izjava predsednika predstavniškega doma Paula Ryana, ki je zjutraj pozval senat, naj "kar nekaj sprejme". Predstavniški dom je maja storil nekaj podobnega in celo Trump je po uvodnem slavju trdil, da gre za "zloben" predlog reforme.

McConnell je svoj prvi predlog pripravljal v tajnosti, a je kmalu po objavi propadel, ker so mu nekateri republikanci nasprotovali. Predlog, ki je predvideval davčne olajšave za najbogatejše ter zmanjšanje sredstev za bolne in revne, je z novim predlogom doživel delno prenovo, a nasprotovanje nekaterih republikancev je ostalo.

McConnell se je nato odločil, da bo senatorjem odvzel dva tedna počitnic, da bi potrdili predlog, vendar tudi tako ni šlo. Nato so čakali na okrevanje republikanca iz Arizone Johna McCaina po operaciji, ker so potrebovali vsak glas. McCain je uspešno prestal operacijo, v ponedeljek zvečer pa se je število republikanskih nasprotnikov McConnellove reforme povzpelo na štiri in tako je spet ostal brez potrebnega števila glasov.

Obamova reforma je med drugim zagotovila mladim do 26 leta, da ostanejo na zavarovalnih policah staršev. Zavarovalnicam prepoveduje diskriminacijo oziroma zaračunavanje več tistim s prirojenimi ali pridobljenimi okvarami ali boleznimi. Tistim brez zadostnih sredstev za plačilo dragih premij zagotavlja subvencije ter omejuje, koliko lahko bolnišnice za zdravljenje največ potegnejo iz žepa zavarovanca.

Najmanj priljubljen element Obamacara je zahteva, da se vsak zavaruje, sicer plača davčno kazen, a na ta način je v sistem prišel denar mladih in zdravih, ki se sicer ne bi zavarovali. Tega še vedno niso storili vsi, vseeno pa je več kot 20 milijonov ljudi prišlo do zdravstvenega zavarovanja.

McConnelovi predlogi bi v desetih letih ustvarili okrog 22 milijonov ljudi brez zavarovanja več, kot bi jih bilo ob nadaljevanju Obamacara. Senatni predlog iz leta 2015 bi zavarovanje odvzel celo 32 milijonom. Tudi demokrati se sicer zavedajo, da Obamacare potrebuje popravke.