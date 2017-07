'Občutek sem imel, da gorim' 

V slabi uri in pol sta osumljenca napadla kar pet oseb. (Foto: AP)

32-letni Jabed Hussain, ena izmed žrtev četrtkovih londonskih napadov s kislino, je dejal, da je bil občutek, kot da gori, ko je dvojica na mopedu ustavila poleg njega in mi v obraz vrgla korozivno tekočino. Dvojica roparjev je v vsega nekaj več kot 70 minutah napadla kar pet oseb.

Dostavljalec, ki sta mu napadalca ukradla moped, je prepričan, da mu je življenje rešila čelada. ''Snel sem čelado in kričal na pomoč, saj se je kislina sušila, in ko se suši, peče. Prosil sem za vodo,'' je za BBC dejal Hussain. Eden izmed napadenih moških je utrpel izjemno hude poškodbe.

Policija je aretirala dva najstnika, stara 15 in 16 let.

Napadi so še okrepili pozive po ukrepanju in zaostritvi pogojev za dostop do nevarnih snovi. V zadnjih letih so v Britaniji zaznali veliko povečanje takšnih napadov, leta 2015 so jih našteli 261, leto kasneje pa že kar 458, v letošnjem letu so do zdaj dobili 119 prijav takšnih napadov.