Obdukcija razkrila: berlinski napadalec je redno jemal kokain in kadil travo

24-letni Tunizijec Anis Amri, ki je decembra lani s tovornjakom zapeljal v božični sejem v Berlinu, pri čemer je umrlo 12 ljudi, na ducate pa je bilo ranjenih, je redno jemal droge, med njimi kokain in marihuano, je rezultate obdukcije potrdil Alberto Nobili, tožilec iz Milana.

"Ne moremo vedeti zagotovo, lahko pa domnevamo, da je bil pod vplivom drug tudi na dan, ko je izvedel napad," je še dodal.

Anis Amri je redno jemal kokain in kadil travo, je pokazala obdukcija. (Foto: AP)

Bil naj bi na poti k dekletu na Sicilijo

Ko so ga štiri dni po napadu policisti ustrelili blizu Milana, je bil Amri po Nobilijevih besedah najverjetneje na poti na Sicilijo, kjer je poznal mlado dekle, ki mu je bilo všeč. Spoznal jo je med bivanjem v migrantskem centru v mestu Belpasso. Preiskava njegovega telefona je pokazala, da sta bila z žensko, ki naj bi bila stara okoli 20 let, v stikih tudi po napadu. Da je prejemala njegova sporočila, je potrdila tudi ženska, je še razkril Nobili. Po njegovih informacijah je Amri stike vzdrževal s še nekaj ženskami iz Nemčije.

Nemški in italijanski preiskovalci se sicer še vedno trudijo odkriti, ali je imel Amri kakšne pajdaše, ki so mu pomagali izvesti napad. Do zdaj so potrdili, da je videoposnetek, na katerem Amri prisega zvestobo samooklicani Islamski državi, avtentičen.

Tovornjak, s katerim je zapeljal v množico. (Foto: AP)

Kot je znano, je Amri 19. decembra lani v Berlinu ukradel tovornjak, ustrelil poljskega voznika in zapeljal naravnost v množico na božičnem sejmu. Pri tem je umrlo 12 ljudi, ranjenih je bilo več kot 50. Po napadu je pobegnil s kraja dogodka, a so ga izdali denarnica, telefon in prstni odtisi, ki jih je pustil na kraju dogodka. Policija ga je izsledila in ubila štiri dni pozneje blizu Milana.