Obeta se maraton merjenja hitrosti, policisti bodo na plano potegnili vse razpoložljive radarje

Agencija za varnost prometa danes začenja preventivno akcijo Hitrost, s katero bo vse do konca aprila ozaveščala o pomenu vožnje s primerno hitrostjo. Policija bo v okviru akcije v sredo, 19. aprila, izvedla maraton merjenja hitrosti, so sporočili iz Agencije za varnost prometa. Akcijo Hitrost bodo ponovili še v juniju in avgustu.

Agencija za varnost prometa, policija in Dars bodo izvedli več aktivnosti, s katerimi bodo informirali in ozaveščali o nujnosti upoštevanja omejitev hitrosti. Policija bo tako do nedelje izvajala poostren nadzor hitrosti in se v sredo pridružila tudi vseevropskemu maratonu merjenja hitrosti. Nadaljevalo pa se bo tudi sekcijsko merjenje hitrosti na območju trojanskih predorov, so zapisali v sporočilu.

"Ne prehitevaj življenja. Hitrost ubija!"

(Foto: POP TV)

Agencija bo akcijo pod sloganom "Ne prehitevaj življenja. Hitrost ubija!" poskušala posebej približati mladim. Namenili jim bodo preventivne dogodke na terenu, posebej pa bodo informirali tudi kandidate za voznike. Preventivne aktivnosti pa bodo izvajali tudi občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Hitrost je med najpogostejšimi vzroki za najhujše prometne nesreče. V lanskem letu je bila hitrost kriva za 32 odstotkov smrtnih žrtev na cestah, neprimerna oziroma neprilagojena hitrost pa je bila vzrok za nastanek 3371 prometnih nesreč oziroma kar 19 odstotkov vseh prometnih nesreč.

Policisti bodo prežali na prehitre voznike. (Foto: PPP Maribor)

"Hitrost kot dejavnik tveganja pomembno prispeva tudi k teži posledic prometnih nesreč, številu hudo in smrtno poškodovanih," je poudaril direktor Agencije za varnost prometa Igor Velov. "Zato je naša naloga, da stremimo k zmanjšanju povprečnih hitrosti, kar bo posledično pomenilo manj mrtvih, hudo in lažje telesno poškodovanih v prometnih nesrečah, ki se zgodijo zaradi hitrosti," je dodal.

Neprilagojena hitrost je pogosto povezana tudi z nekaterimi drugimi vzroki prometnih nesreč, kot so nepravilna stran oziroma smer vožnje, nepravilnosti pri prehitevanju in izsiljevanje prednosti. Lani je vsako peto nesrečo, ki je nastala nastala zaradi neprilagojene hitrosti, povzročil alkoholiziran voznik.