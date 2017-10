Objave ruskih operativcev na Facebooku dosegle okoli 126 tisoč Američanov

Facebook, Google in Twitter bodo ameriškemu kongresu predstavili podatke o objavah ruskih operativcev v času predsedniške kampanje. (Foto: iStock)

Facebook je sporočil, da je vsebina, ki so jo ruski operativci objavili v zadnjih dveh letih, dosegla okoli 126 milijonov Američanov. Med junijem 2015 in avgustom 2017 naj bi objavili okoli 80 tisoč objav, ki naj bi se vsebovala družbena in politična sporočila, ki razdvajajo ljudi. Facebook je še dodal, da je objave postavljalo rusko podjetje, ki je povezano s Kremljem.

Spletni velikan je te podatke objavil še preden bodo skupaj s Twitterjem in Googlom stopili pred ameriški kongres.

Tudi Google je razkril nekaj podatkov. Na platformo YouTube naj bi ruski "troli" naložili več kot 1000 videoposnetkov na 18 različnih kanalih, je poročal Washington Post.

Predvidoma ta teden naj bi spletni giganti Facebook, Google in Twitter ameriškemu kongresu priznali, da je bil vpliv ruskih virov v času volilne kampanje lani večji, kot so sprva pričakovali. Pri tem gre predvsem za vsebino, ki so jo podprli ruski viri, njen namen pa je bila manipulacija ameriške politike, so poročali ameriški mediji.

Rusija ponovno zanikala vmešavanje

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes ponovil, da ni dokazov o ruskem vpletanju v lanske ameriške predsedniške volitve, potem ko so v Washingtonu v ponedeljek obtožili prve osebe v preiskavi morebitnega vpletanja, ki jo vodi posebni tožilec Robert Mueller..

"Obtožili so nas, da smo se vpletli ne samo v ameriške volitve, ampak tudi v druge, brez kančka dokaza," je dejal Lavrov v Moskvi.

Na srečanju združenja evropskih podjetij je Lavrov še dejal, da lahko "včasih nepredvidljiva" dejanja trenutne ameriške administracije povzročijo "resen strah". Pri tem je namignil na grožnje, ki so se pojavile glede severnokorejske krize, ter odnos ameriškega predsednika Donalda Trumpa do jedrskega dogovora z Iranom.

Rusija je v preteklosti že večkrat zanikala domneve, da so se vmešali v lanske ameriške volitve. V ZDA so v ponedeljek v okviru preiskav ruskega vpletanja obtožili nekdanjo vodjo Trumpovega volilnega štaba Paula Manaforta in njegovega poslovnega kolega Ricka Gatesa pranja denarja in zarote proti ZDA. Oba sta krivdo zanikala, sodišče pa jima je odredilo hišni pripor.