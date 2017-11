Van der Bellen naj bi Kurza označil za zoprnega mladega moža, ki skoraj ne pije alkohola, ne kadi in ne pije kave

Avstrijski časnik Kronen Zeitung je pridobil poročilo enega od diplomatov, ki se je 10. novembra udeležil kosila na Dunaju skupaj z avstrijskim predsednikom Akexandrom Van der Bellnom. Poročilo je spisano z osebnega vidika in ima veliko pripomb.

V njem je predsednik Sebastiana Kurza, voditelja ljudske stranke, označil za "zoprnega mladega moža, ki skoraj ne pije alkohola, ne kadi in ne pije kave" ter je "zelo fleksibilen".

Po njegovem se predsednik ljudske stranke Kurz in predsednik socialdemokratov Christian Kern ne moreta več prenašati. Vendar bi bile razmere popolnoma drugačna, če bi bil predsednik socialdemokratov Hans Peter Doskozil, je nadaljeval. Ob tem je Van der Bellen dejal, da si lahko predstavlja, da bi Avstriji vladala manjšinska vlada.

Kot predsednik ima namreč pooblastilo, da zavrne morebitne ministrske kandidate iz vrst svobodnjakov, je pojasnil. Glede na poročilo tako ne bi dopustil, da bi dunajski podžupan Johann Gudenus vodil notranje ministrstvo, evropski poslanec Harald Vilimsky pa zunanje.

Je Van der Bellen Kurza res označil za zoprneža? (Foto: AP)

'Razprava je potekala v angleščini, prišlo je do napačnega razumevanja'

V uradu predsednika so omenjene navedbe označili za popolnoma neresne. Ocenili so, da diplomat morda ni dobro sledil razpravi, ki je potekala v angleščini.

"Načelno ne komentiramo zasebnih pogovorov. Cilj srečanja je bil pogovor z našimi evropskimi partnerji, med drugim o skrbeh glede evropske politike prihodnje vlade in zanesljivosti Avstrije kot stabilnega partnerja v Evropski uniji," so med drugim zapisali ter dodali, da zavračajo absurdna ugibanja o oblikovanju nove avstrijske vlade.

Predsednik ima pooblastilo, da zavrne kandidate iz vrst svobodnjakov. (Foto: AP)

V Avstriji trenutno potekajo koalicijska pogajanja med ljudsko stranko in svobodnjaki. Sebastian Kurz, voditelj ljudske stranke, je na predčasnih parlamentarnih volitvah 15. oktobra prejel 31,5 odstotka glasov oziroma 62 sedežev v parlamentu. Svobodnjaki so bili tretji s 26 odstotki in imajo 51 poslancev.

Če bodo koalicijska pogajanja uspešna, bodo svobodnjaki tretjič v avstrijski vladi. Prvič so bili v vladi skupaj s socialdemokrati pred približno 30 leti, nato pa znova pred 15 leti z ljudsko stranko.