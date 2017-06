Oboroženi moški napadli letovišče, varnostne sile uspešno posredovale

(Foto: Thinkstock)

V Maliju, kjer imajo velike težave z napadi skrajnežev, je prišlo do novega terorističnega napada, so sporočile tamkajšnje oblasti. V priljubljeno letovišče Le Campement Kangaba so vdrli oboroženi moški in zajeli talce.

Po besedah oblasti, ki jih povzema Reuters, so bile v času napada varnostne sile na svojem mestu in so preprečile najhujše. 32 turistov je tako na varnem. Dve osebi sta umrli.

V Maliju sicer veljajo izredne razmere že vse odkar so novembra 2015 teroristi vdrli v hotel Radisson Blu v Bamaku, v napadu pa je umrlo 20 ljudi. Domačim silam v tej nekdanji francoski koloniji pri vzdrževanju miru pomaga tudi 10.000 glava misija ZN ter francoske sile.