Oboroženi moški oropali migrante na čolnu in jih pustili sredi morja

Oboroženi moški so z gliserjem lovili čoln s 129 migranti, ki so bili na čolnu na poti iz Libije v Evropo, in jih oropali. Ukradli so jim tudi motor, ki jih je poganjal naprej, in jih pustili same pred obalo Libije. Rešila jih je libijska obalna straža, ki jo je nanje opozoril lokalni ribič.