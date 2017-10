Obrnili bomo vsak kamen, obljublja malteški premier po množičnih protestih

Na Malti se je na protestih zbralo več tisoč ljudi, ki so zahtevali podrobno preiskavo umora novinarke Daphne Caruana Galizia in konec korupcije v državi.

Množica je zasedla ulice glavnega mesta Valletta, potem ko jih je pretresel krut umor 53-letne preiskovalne novinarke, ki je bila že dlje časa trn v peti domnevno koruptivnim politikom, med drugim tudi malteškemu premierju Josephu Muscatu.

Protestniki so zasedli malteške ulice. (Foto: AP)

Na čelu protesta je bila po poročanju Guardiana predsednica države Marie-Louise Coleiro Preca, ki je ljudi že pred nedeljo nagovarjala, naj s seboj prinesejo malteško zastavo, ne pa simbolov političnih strank. Sprejela je tudi skupino protestnikov, ki so ji izročili seznam zahtev, vključno z odstopom policijskega komisarja in javnega državnega tožilca.

"Zahtevamo pravico. Živimo v času ustavne krize. V deželi vlada strah. Kriminal se je razpasel čez vse meje," je dejala ena od protestnic in opozorila na porast organiziranega kriminala. "Malti vladajo nasilneži, ki počnejo, kar jih je volja."

Bloger Manuel Delia je med tistimi, ki so glasno obsodili umor: "Daphne niso umorili zaradi laganja. Daphne niso umorili, ker bi koga prizadela z besedami. Daphne so umorili, ker je povsem sama razkrila bolezen, ki je oslabila to državo. Na Malti sta se razpasla požrešnost in strah, ki sta omogočila prevlado denarja in moči za vsako ceno."

Množica je proti mestnim vratom v Valletti zakorakala s slogani "Novinarjev ne boste utišali", "Ni nas strah" ter "Prevaranti so povsod".

"Oblast ima krvave roke," je dejal demonstrator Francesco Aquilina in opozoril, da se lahko to, kar se je zgodilo novinarki, zgodi prav vsakemu.

Caruana Galiziao so zaradi njenega razkrivanja političnih malverzacij in nepravilnosti pogosto opisali kot "ženski Wikileaks". Razkrivala je namreč korupcijo, v katero so bili domnevno vpleteni premier Muscat in njegov ožji krog, bila del skupine, "odgovorne" za rojstvo Panamskih dokumentov, razkrila pa tudi nepravilno delovanje novega vodje opozicijske Nacionalne stranke Adriana Delie.

Časopisi so se umorjeni novinarki poklonili s sloganom Pero premaga strah.

Vlada je po umoru zatrdila, da bo premaknila vsak kamen in našla odgovorne za napad ter jih privedla pred roko pravice. Ponudili so milijon evrov nagrade za vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o umoru.

Odvetnica Geraldine Spiteri je bila navdušena nad številčnostjo protestnikov. "Množica je pokazala, da na Malti poteka močan in glasen boj za ohranitev demokracije."

Muscat se že od vsega začetka brani, da bi imel karkoli z umorom. Povedal je, da je bila Caruana Galizia močna nasprotnica, a opozoril tudi na to, da si je za tarčo vzela njegovega nasprotnika Delio, ki naj bi v davčnih oazah skrival velike količine denarja.