Od brezdomca do junaka: ko so vsi bežali stran, je on tekel proti dvorani, da bi pomagal ranjenim

"Najprej sem slišal pok. Mislil sem, da gre za neke vrste ognjemet. Potem sem slišal ogromno eksplozijo. Začutil sem veter, nato so ljudje začeli kričati in bežati," pripoveduje brezdomec Stephen Jones, ki je v času ponedeljkovega terorističnega napada, v katerem je umrlo 22 ljudi, s prijateljem Chrisom Parkerjem spal blizu dvorane Manchester Arena.

"Vstala sva in tudi midva začela bežati. Najprej stran, nato, ko sva ugotovila, kaj se je zgodilo in da sva midva na varnem, pa nazaj, k ljudem, ki so potrebovali najino pomoč. Ženske in otroci so prihajali ven okrvavljeni."

Priskočila sta jim na pomoč in poskrbela za več otrok. "Pulili smo žeblje in koščke stekla iz otroških rok in obrazov," opisuje in se spominja otrok, ki so "brez življenja" ležali po tleh, ob njih pa so bile njihove histerične mame. "Brisali smo kri z otroških obrazov. Neka deklica je bila povsem prekrita s krvjo. Njena mama je kričala, ko pa smo ji slekli majico, se je izkazalo, da kri ni njena," opisuje. S prijateljem sta neki ženski, ki je krvavela, dvignila noge in čakala, da pride rešilec. "Mislila sva, da nama bo izkrvavela!"

Treba je bilo pomagati, moraš pomagati. To so bili otroci, veliko otrok, ki so jokali in kričali, svoja nesebična dejanja pojasnjuje Jonas. "Če jim ne bi pomagal, če bi šel stran in jih pustil tam, ne bi mogel živeti sam s seboj. Vsi smo ljudje, vsi imamo srca in instinkt pomagati ljudem, ki to potrebujejo. In to sva storila."

Streho nad glavo mu je ponudil solastnik West Ham Uniteda

Njegova dejanja niso ostala neopažena, mediji so pograbili njegovo zgodbo in postal je zvezda družbenih omrežij. A vsem, ki ga hvalijo, skromno odgovarja: "Storil sem tisto, kar bi storil vsak."

Solastnik londonskega nogometnega kluba West Ham United David Sullivan in njegov sin Dave sta se odločila, da bosta Stephenu ponudila streho nad glavo. Dave je prek Twitterja prosil sledilce, naj mu pomagajo najti Jonesa, in zapisal, da mu bosta z očetom, sicer enim najbogatejših Britancev leta 2016, pol leta pomagala s financiranjem prenočišča.

"Steve je le eden od na stotine ljudi, ki so pozabili na svojo varnost in hiteli pomagat drugim. Oba sva bila ob njegovi zgodbi ganjena," je povedal David. "Zasluži si možnost, da si izboljša življenje, potem ko je s svojo nesebičnostjo in junaštvom pomagal drugim." Oče in sin sta razložila, da želita Jonesu pomagati, da se "postavi nazaj na noge", zato sta mu za pol leta ponudila zastonj prenočišče ter nekaj denarja. Na spletni strani za množično zbiranje sredstev Just Giving so za Jonesa zbrali že skoraj 35.000 evrov.

Kot je znano, je Manchester v ponedeljek zvečer pretresel teroristični napad. 22-letni Salman Abedi je sprožil eksploziv v preddverju dvorane, kjer je potekal koncert Ariane Grande in pri tem ubil 22 ljudi, več kot 60 je ranjenih. Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina Islamska država.