Od Macronove učiteljice do prve dame Francije

Novi francoski predsedniški par. (Foto: AP)

Z izvolitvijo Emmanuela Macrona je Francija dobila novo prvo damo Brigitte Trogneux. Njuna ljubezenska zgodba je osupnila svet, saj je zgodba vse prej kot navadna. Bila je njegova srednješolska učiteljica in je kar 24 let starejša od njega. Mimogrede, ameriški predsednik Donald Trump je od svoje soproge Melanie Trump prav tako starejši 24 let, a to ne vznemirja v takšni meri.

Vloga prve dame v Franciji je bila do zdaj bolj ali manj pristranska, a to bi se zdaj lahko spremenilo. Macron je dejal, da bo v primeru izvolitve svoji zdaj 64-letni ženi, ki ima sedem vnukov, dal uradno vlogo v svoji administraciji.

Francoski prvi par se je spoznal, ko je bilo Macronu 15 let, Trogneuxjeva pa je bila njegova učiteljica pri dramskem krožku. Takrat je bila še poročena, ločila se je pri 54 letih, ko je bilo Macronu 29 let, poročila sta se 21 mesecev po njeni ločitvi oktobra 2007. Vseskozi, kot navajajo tuji mediji, je bila njegov navdih. ''Brez nje, ne bi bilo mene,'' je dejal Macron po prvem krogu volitev.

Predsedniški par se je vseskozi trudil, da njuna zveza ne bo prikazana kot škandal, zato se nista izogibala kameram in sta poudarjala svojo drugačnost, zaradi katere pa ljubezen ni nič manjša.

''Nimava klasične družine, to je neizpodbitno. Ampak je zaradi tega v tej družini manj ljubezni? Morda jo je celo več kot v tradicionalnih družinah,'' je dejal na enem izmed zborovanj njegovega gibanja En Marche.

Številni so bili proti

Od učiteljice do prve dame. (Foto: AP)

Kdaj se je njuna romanca dejansko začela, ni jasno, a naj bi ji že pri 17 letih povedal, da se bo z njo poročil, pa naj se zgodi kar hoče. Njegovi starši niso bili navdušeni, njegov oče naj bi učiteljici celo zabičal, naj se ga izogiba do vsaj njegovega 18 rojstnega dne. Še mnogi drugi so po pripovedovanju njunih prijateljev nasprotovali zvezi.

Trogneuxjeva se je rodila v družini slaščičarjev v mestu Amiens na severu države, iz katerega prihaja tudi Macron. Preden je spoznala zdajšnjega moža, je njeno življenje teklo po ustaljenih tirnicah - bila je učiteljica francoske literature, latinščine in dramskega pouka, poročila se je z bankirjem Andrejem Louisom Auzierejem, s katerim je imela tri otroke. Nato pa je sledilo usodno srečanje ...

Leta 2015 se je odpovedala karieri, da bi se osredotočila na politično pot svojega moža, ki je bil takrat minister za gospodarstvo. V dokumentarcu za televizijo France3 je bilo jasno, da je njegova žena tudi njegova mentorica. V enem izmed prizorov ga namreč uči nastopanja, pravilnega govora in podobno.

Po poročanju medijev so njeni odrasli otroci Sebastien, Laurence in Tiphaine z očimom v dobrih odnosih in so sodelovali tudi v kampanji. Še več, Macron jih je celo prosil za dovoljenje, da se poroči z njihovo mamo.