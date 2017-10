Odgovornost za napad v Marseillu prevzela IS. Kanadske oblasti medtem aretirale 30-letnega Somalijca

Kanadska policija je v povezavi z napadom v Edmontonu, v katerem je bilo ranjenih pet ljudi, aretirala somalijskega begunca, poroča BBC.

Kanadski policist Michael Chernyk. (Foto: AP)

Neimenovani 30-letni moški iz Somalije je glavni osumljenec za sobotni napad na policista ter štiri pešce. Policist Michael Chernyk je v službenem vozilu preverjal promet v okolici nogometne tekme na stadionu Alberta Commonwealth, ko je z veliko hitrostjo vanj zapeljal avtomobil, nato ga je napadalec še zabodel z nožem. Po dogodku je Somalijec pobegnil peš.

Po poročanju CBS in CTV so v avtu napadalca našli zastavo Islamske države.

Nekaj pred polnočjo so moškega v najetem kombiju ustavili policisti. Njegovo ime naj bi bilo zelo podobno tistemu, ki so ga iskali policisti. Še prej je povozil štiri pešce, ki so jih izpustili iz bolninice, tudi policist že okreva bo vbodnih ranah.

Edmontonski župan Don Iveson je pozval k mirnosti: "Terorizem povzroča paniko in naš razdvaja. Lahko se dvignemo nad to."

Kanadski premier Justin Trudeau je incident označil za "teroristični napad". Dejal je, da je zelo zaskrbljen in zgrožen zaradi nasilnega dejanja.

Edmontonske oblasti so povedale, da naj bi zoper osumljenca podali obtožbe o terorističnem napadu ter uboju. Moški je bil organom pregona sicer že znan zaradi nagnjenj do ekstremističnih ideologij.

Odgovornost za napad v Marseillu prevzela Islamska država. (Foto: AP)

Islamska država prevzela odgovornost za napad v Marseillu

Džihadistična skupina Islamska država je medtem prevzela odgovornost za nedeljski napad na glavni železniški postaji v francoskem mestu Marseille, v katerem je moški z nožem ubil dve ženski.

Propagandna agencija džihadistične skupine Amaq je poročala, da je napad izvedel vojak IS.

Moškega, ki naj bi bil star okoli 30 let, je po napadu ubila vojska, ki v času izrednih razmer v Franciji zaradi več terorističnih napadov v zadnjih letih skrbi za varnost na občutljivih območjih.

Vir blizu preiskave, ki je želel ostati neimenovan, je povedal, da naj bi napadalec pred napadom zakričal "Alah je velik". Druge podrobnosti niso znane.

Preiskavo napada je prevzela protiteroristična enota tožilstva.