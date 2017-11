Odlično senčilo za boljšo izolativnost in zatemnitev

Za strešna okna VELUX je na voljo tako imenovano siesta senčilo, ki naredi vse prej našteto:

- senčilo poveča toplotno izolativnost strešnega okna za 20%

- Kombinacija tesno prilegajočih vodil in kompaktnega materiala z refleksnim nanosom na zunanji strani sta garant za popolno zatemnitev.

Poskrbite za kakovostne spalne pogoje

Po podatkih raziskave Healthy Home Barometer 2016 se doseganje dobrega počutja in zdravja poveča za kar 50 odstotkov, če v bivalnih prostorih zagotovimo dobre pogoje za spanje. Spanje je tesno povezano tudi z učinkovitostjo učenja in dela.

Poleg prezračevanja pred spanjem je pomemben faktor tudi ustrezna zatemnitev. Siesta senčilo se namesti na strešno okno zelo enostavno, saj so osnovni nosilci že pritrjeno na vsako strešno okno VELUX. Senčilo je mogoče upravljati ročno ali pa preko daljinskega upravljalca. Pri tem je senčilo gnano na elektriko ali pa uporablja sončno energijo.

Odlikuje ga tudi enostavna vgradnja

Siesta senčila VELUX imajo certifikat za varno tkanino OEKO-TEX®, izdelana so iz poliestrske tkanine, kar zagotavlja varno in brezskrbno uporabo tako za otroke kot odrasle. Zaradi možnosti izbire igrivih motivov na tkanini je senčilo Siesta odlična izbira tudi za otroške sobe, saj ponujajo motive iz sveta Disney, za tiste malce večje otroke pa je na voljo Star Wars & VELUX kolekcija Galaksija. Vsa strešna okna VELUX so pred pripravljena za namestitev notranjih senčil s posebnimi nosilci Pick&Click!®. Nanje se vpnejo vodila za katerokoli od notranjih senčil: plise, rolo, siesta senčila... Tako lahko z novim dodatkom v le nekaj trenutkih poskrbite za senčenje in dekoracijo ali pa za zatemnitev in boljšo izolativnost.

Izkoristite akcijo do 15.12.2017

Pri nakupu strešnega okna VELUX s kompletom za vgradnjo in zunanjim senčilom prejmete brezplačno siesta senčilo v izbrani barvi. Več informacij www.velux.si/jesen.

Naročnik oglasa je Velux.