Haradinaj jezen zaradi preložitve sodišča: 'Jaz sem politični talec'

Prizivno sodišče v francoskem mestu Colmar je za danes pričakovano odločitev o izročitvi bivšega kosovskega premierja in haaškega obtoženca Ramusha Haradinaja preložilo na 6. april. Kot poroča srbska tiskovna agencija Tanjug, naj bi sodišče zahtevalo dodatne informacije.

Haradinaj v odzivu kritičen

Haradinaj je bil do preložitve odločitve sodišča kritičen. "Jaz sem politični talec. Sodišče je dalo srbskim oblastem še mesec dni, da dostavi informacije. To je politična odločitev in kar se dogaja ni prijetno," je dejal danes pred sodiščem.

Haradinaja so prijeli 4. januarja letos na letališču Bale-Mulhouse na vzhodu Francije na podlagi mednarodne tiralice, ki jo je leta 2004 izdala Srbija. V njej ga Srbija obtožuje ubojev in vojnih zločinov v času konflikta na Kosovu v letih 1998 in 1999, ki je zahteval 13.000 življenj. Kosovska vlada je protestirala proti Haradinajevemu prijetju in ga označila kot "primitivno dejanje".

Ramush Haradinaj, ki so ga francoske oblasti prijele 4. januarja letos, na sodišču v mestu Colmar. (Foto: AP)

Mednarodno sodišče za vojne zločina na območju Jugoslavije v Haagu je Haradinaja že dvakrat oprostilo. Po navedbah uradnega Beograda v srbski mednarodni tiralici ne gre za kazniva dejanja, za katera ga je oprostilo haaško sodišče.

Teden dni po prijetju so Haradinaja v Franciji izpustili na prostost, a so mu odvzeli potni list in prepovedali, da bi zapustil državo, preden sodišče objavi svojo odločitev. V primeru, da se bo sodišče izreklo proti izročitvi, bo lahko Haradinaj svobodno zapustil državo. V primeru, da bo sodišče podprlo izročitev, bo končno odločitev o njegovi izročitvi sprejela francoska vlada.

Na podlagi stare srbske tiralice v sistemu Interpola iz leta 2004 je Haradinaja junija 2015 za kratek čas prijela tudi Slovenija. Incident je tedaj razburkal odnose med Kosovom in Slovenijo. Ko je Kosovo sporočilo Ljubljani, da se je Haradinaj vračal čez ozemlje Slovenije s posebne diplomatske misije v tujini, so mu vrnili potni list in je lahko zapustil Slovenijo. Septembra 2015 se je potem zaradi tega incidenta morala na interpelaciji zagovarjati tudi notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar.