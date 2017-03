Odprite denarnice: nemški parlament potrdil načrte za uvedbo spornih vinjet

Nemški bundestag je v petek potrdil načrte za uvedbo spornega vinjetnega sistema za osebna vozila, s katerim bi Nemčija obremenila predvsem tuje voznike, saj naj bi domači z nižanjem davka na motorna vozila dobili povrnjen denar za vinjete. Zakon, ki se je znašel tudi pod kritikami Evropske komisije, mora sedaj potrditi še bundesrat.

"Končno bom imeli pravično ureditev na naših cestah," je ob potrditvi predloga zakona ocenil nemški minister za promet Alexander Dobrindt. Z denarjem, ki ga bodo Nemci nabrali z vinjetami, želijo predvsem popraviti ceste, ki so v slabem stanju. Kot poroča francoska tiskovna agencija, pa skoraj ni verjetno, da bi nov vinjetni sistem v veljavo stopil pred letom 2019.

Kljub prvi zeleni luči uvedbi vinjetnega sistema za osebna vozila pa je pričakovati, da bodo temu ostro nasprotovali tudi v bundesratu - zgornjem domu nemškega parlamenta, zato so spremembe zakona še vedno možne. Nasprotovanje je močno tudi v nemških sosedah, predvsem v Avstriji, kjer poudarjajo, da takšen sistem diskriminira tujce.

Sporni zakon se bo morda vendarle ustavil v zgornjem domu nemškega parlamenta. (Foto: iStock)

Berlin je sicer že moral spreminjati predlog zakona, saj mu je nasprotovala tudi Evropska komisija, zato so morali v predlog zakona vnesti tudi uvedbo kratkotrajnih vinjet za tuje voznike.

Vsi nemški lastniki avtomobilov bodo, če bo predlog tudi potrjen, plačali letno cestnino, ki bo v povprečju stala 67 evrov, a največ 130 evrov. Za vozila z bencinskimi motorji bo cena nižja kot za tista z dizelskimi. V zameno za plačilo cestnine pa bodo razbremenjeni plačila davka na motorna vozila, pri čemer bo za vozila s posebej okolju prijaznimi motorji znižanje davka celo večje od plačane cestnine.

Za voznike iz tujine so poleg letne cestnine predvidene tudi kratkotrajne vinjete: za desetdnevno bo treba odšteti od 2,50 do 25 evrov. Vlada je za desetdnevno vinjeto sprejela rešitev s šestimi različnimi cenami in ne le tremi, kot je načrtovala sprva.