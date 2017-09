Odrejena evakuacija celotnega otoka. 'Bojte se letečih skal in vulkanskega plina'

Oblasti Vanuata, otoške države v južnem Tihem oceanu, so danes odredile evakuacijo enega od svojih otokov, kjer se je minuli konec tedna prebudil vulkan in sedaj grozi z izbruhom. Vseh 11.000 prebivalcev otoka Ambae bodo evakuirali naslednje dni, zadnji dan za evakuacijo pa je 6. oktober.

Vulkan Manaro Voui je zadnjič izbruhnil leta 2005. (Foto: AP)

Gre za prvo tovrstno evakuacijo celotnega otoka v zgodovini države. Prvo skupino okoli 6000 prebivalcev so že evakuirali v začetku tedna. Zdaj bodo evakuirali še preostale. Z ladjami bodo ljudi umaknili na varno na sosednje otoke.

Lokalne oblasti so sporočile ljudem, naj se čim prej pripravijo na evakuacijo. V opozorilu so zapisale, da naj se prebivalci otoka bojijo predvsem letečih skal, vulkanskih plinov in vroče pare.

Večina prebivalcev otoka Ambae se je takoj po prvem močnejšem izbruhu že zatekla v evakuacijske centre na otoku. Na njihova naselja so v nedeljo začeli padati kamni in pepel iz vulkana Manaro Voui, prav tako iz vulkanskega kraterja uhajata še vroča para in pepel. Ljudje so prestrašeni.

Oblasti so razglasile izredne razmere in nevarnost izbruha povišale na četrto, drugo najvišjo stopnjo. Pričakujejo, da bo v naslednjih dneh narasla na peto stopnjo. Z vulkanskega kraterja se vali gost dim, na površje pa je že privrela vroča lava.

Vulkan ima tri jezera in krater, nazadnje pa je izbruhnil leta 2005. Takrat so evakuirali 5000 ljudi, ki so se lahko na svoje domove vrnili šele po treh mesecih.

Zaradi znova aktivnega vulkana Agung so na Baliju evakuirali že 75.000 ljudi, še okoli 50.000 jih je prostovoljno zapustilo otok. (Foto: AP)

Na Baliju pred izbruhom ognjenika zbežalo več kot 120.000 ljudi

Na indonezijskem letoviškem otoku Bali pa je z območja pod vulkanom Agung, ki se pripravlja na izbruh, zbežalo več kot 122.000 ljudi. Med njimi so tudi prebivalci vasi zunaj 12-kilometrskega območja okoli ognjenika, za katero so oblasti odredile evakuacijo prebivalcev. "Bojijo se, da jih bo v primeru izbruha zadelo," je dejal predstavnik lokalnih oblasti Gede Sumatrana.

Indonezijske oblasti so minuli petek razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti, kar pomeni, da bi lahko vulkan izbruhnil vsak trenutek. Vulkan Agung, ki se pne 3031 metrov nad morjem in leži kakih 75 kilometrov od turističnega središča Kuta, je zadnjič izbruhnil leta 1963 in bruhal skoraj leto dni. Tedaj je ta izbruh zahteval okoli 1200 življenj.