Odstavljeni katalonski voditelji bodo nastopili na predčasnih regionalnih volitvah

Med kandidati za predčasne regionalne volitve v Kataloniji je 12 od 14 članov razpuščenih katalonskih oblasti, ki so v priporu ali v Bruslju, na glavnih listah podpornikov neodvisnosti - Skupaj za Katalonijo odstavljenega katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta in Katalonske republikanske levice (ERC).

Španska vlada je po referendumu in sprejemu deklaracije o samostojnosti v katalonskem parlamentu razpustila katalonsko regionalno vlado in za 21. december razpisala predčasne regionalne volitve.

Sedem od nekdanjih voditeljev, med njimi tudi nekdanji podpredsednik katalonske vlade in vodja ERC Oriol Junqueras, so trenutno v priporu, medtem ko so se Puigdemont in še štirje ministri zatekli v Belgijo, kjer se borijo proti zahtevani izročitvi Španiji.

Puigdemont je danes sporočil imena kandidatov na svoji strankarski listi prek Twitterja. Kot je zapisal, vsi podpirajo "neodvisnost, republiko in svobodo", kakor tudi ponovno vzpostavitev regionalne vlade in "vrnitev političnih zapornikov in azilantov".

Svoj seznam je predstavila tudi ERC. Volilna kampanja se bo uradno začela 5. decembra.