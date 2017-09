Dvojna merila: tisto, kar je Trump očital Clintonovi, počne tudi njegov zet in svetovalec

Svetovalec in zet predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner za uradna opravila in dopisovanje s svojimi sodelavci občasno uporablja tudi zasebno elektronsko pošto, je za CNN potrdil njegov odvetnik Abbe Lowell.

"Gospod Kushner za službene zadeve uporablja elektronski naslov Bele hiše. Manj kot sto elektronskih sporočil med januarjem in avgustom pa je svojim kolegom odposlal ali nanje odgovoril tudi iz svojega zasebnega poštnega naslova," je pojasnil.

Po njegovih besedah je šlo večinoma za naprej posredovane novinarske članke ali politične komentarje, še največkrat pa se je komunikacija začela tako, da je nekdo prvi pisal Kushnerju na zasebni naslov, ta pa je iz njega nato samo odgovoril, še poroča CNN.

Kushner si je zasebno dopisoval z nekdanjim strategom Bele hiše Stevom Bannonom, nekdanjim šefom kabineta Bele hiše Reincom Priebusom in drugimi.

Kushnerjev odvetnik je pojasnil, da je bilo iz njegovega zasebnega elektronskega naslova poslanih manj kot sto sporočil. (Foto: AP)

To naj bi počeli tudi drugi uradniki Trumpove administraicje, tudi Trumpova hčerka in svetovalka Ivanka, in sicer vse od decembra lani, ko je še potekala tranzicija. O tem je sicer prvi poročal portal Politico.

Novica sploh ne bi bila sporna, če Trump skupaj z republikanci in zvezno policijo FBI lani ne bi naredil tako velike zgodbe zaradi enakega početja demokratske predsedniške kandidatke Hillary Clinton iz časov, ko je vodila State Department v prvem mandatu predsednika Baracka Obame.

Kot pri Clintonovi tudi pri Kushnerju ni nobenega dokaza, da bi preko zasebnega naslova pošiljal kakšne državne skrivnosti.

Demokrati za zdaj še ne pozivajo k preiskavam morebitnih izdaj državnih skrivnosti namerno ali nenamerno, so pa enako početje Clintonove lani zagovarjali kot povsem normalno.