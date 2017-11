Odvetnik: Puigdemont se še ne bo vrnil v Španijo

Carles Puigdemont se še ne namerava vrniti v Španijo. (Foto: AP)

Odvetnik Paul Bekaert je ocenil, da ni nujno, da bo Madrid zahteval izročitev odstavljenega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta. "Obravnaval sem številne primere, povezane s španskimi Baski, in takrat je zaslišanja preprosto izvajala tukajšnja lokalna policija," je pojasnil.

Na vprašanje, ali bi bil Puigdemont v Španiji deležen pravične obravnave, je odgovoril, da je o tem še prezgodaj soditi. Bi pa to po njegovih besedah vsekakor bil argument, ki bi ga uporabili v primeru zahteve za izročitev.

Puigdemont je na torkovi novinarski konferenci v Bruslju pojasnil, da v Belgiji ni, da bi zaprosil za politični azil, ob tem pa dodal, da se ne skriva pred španskim pravosodjem. Sicer pa ni želel povedati, kdaj se bo vrnil v Španijo. To je odvisno od okoliščin, je dejal. "V Evropski uniji se lahko prosto gibamo," je dodal.

Špansko tožilstvo je proti odstavljenemu katalonskemu predsedniku in članom njegove vlade v ponedeljek vložilo obtožnice, v katerih jim med drugim očita upor in nezakonito prisvajanje javnih sredstev. Za očitana dejanja naj bi jim grozilo kar do 30 let zapora.

Belgijski premier Charles Michel je v torek dejal, da bodo s Puigdemontom ravnali tako kot z vsakim drugim Evropejcem. "Puigdemont ima enake pravice in dolžnosti kot vsak drug evropski državljan, nič več in nič manj," je dejal Michel v izjavi.

V Španiji je medtem ustavno sodišče razveljavilo deklaracijo o samostojnosti Katalonije. Špansko sodišče je Puigdemonta in 13 bivših članov njegove vlade v četrtek in petek pozvalo na zaslišanje.