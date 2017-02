Okoli 160 tisoč protestnikov na ulicah Barcelone vlado poziva, naj sprejme več beguncev

Španija naj sprejme 16 tisoč beguncev, kot se je zavezala leta 2015, so zahtevali protestniki na ulicah Barcelone. (Foto: AP)

Ulice Barcelone je danes zasedlo več deset tisoč ljudi, ki so protestirali zoper špansko vlado, ki ni izpolnila obljube, da bo Španija sprejela okoli 16 tisoč prosilcev za azil.

Španija se je zavezala, da bo v okviru leta 2015 dogovorjenega sistema kvot sprejela približno 16 tisoč prosilcev za azil iz drugih držav EU, navaja The Guardian. A tako kot druge države tudi Španija obljube ni izpolnila. Do zdaj je namreč sprejela le 1100 prosilcev za azil. Protestnikom ob strani stoji tudi županja katalonske prestolnice Ada Colau, ki je prebivalce Barcelone pozvala na ulice.

Španci so do zdaj sprejeli 1100 prosilcev za azil. (Foto: AP)

Kot je za The Guardian povedal 62-letni Jacint Comelles, ki se je pridružil množici protestnikov, so naredili premalo za pomoč ljudem, ki so pobegnili pred konflikti in vojnami, da bi v Evropi začeli novo življenje. "Zahtevamo minimalno dostojanstva, da bi 16 tisoč beguncev lahko prišlo v Španijo," je dejal in dodal, da jih Katalonija pričakuje.

Političarka Merce Conesa je že v sredo dejala, da je "sramotno", da Španija ni sprejela več beguncev, in pozvala Evropsko komisijo, naj uvede "resne sankcije" zoper države, ki niso izpolnile svoje zaveze glede kvotu.

Protest, ki ga je organizirala skupina Casa Nostra Casa Vostra (Naš dom je tvoj dom), se je končal na sredozemski obali. Gre za simbolično lokacijo, določeno za več kot 5000 priseljencev, ki so umrli lani, ko so skušali prečkati morje.