Okusi Vipavske 2017

Skozi dva nadvse privlačna dneva se bo tudi tokrat zvrstila cela vrsta dogodkov, ki bodo namenjeni tako najširšemu krogu obiskovalcev, ki se zgolj navdušujejo nad okusi, kot tudi strokovnjakom, vinogradnikom in vinarjem, ki želijo nekoliko drugačen pogled v teme o vinu. Na letošnjem, 11. Festivalu Okusi Vipavske sodeluje 37 vinarjev iz Vipavske doline. Izjemno priložnost so prepoznali mladi vinarji, ki na osnovi tradicije v svoje delo vpeljujejo moderne tehnološke in trženjske pristope in danes znajo zelo učinkovito ponuditi najboljše.

Dvorec Zemono v pričakovanju festivala

Posebni gostje pa bodo tokrat vinarji iz Slavonije iz sosednje Hrvaške, ki se bodo predstavili s svojimi vinskimi posebnostmi.

Vrhunec festivala bosta dva dneva, nedelja, 14. in ponedeljek, 15. maj 2017.

Nedeljski festivalski program se bo začel ob 15. uri z degustacijami vina in s predstavijo domačin dobrot na Vipavski tržnici.

Vipavski vinarji predstavljajo svoja vrhunska vina (Foto: Samo Trebišan)

Med 17. in 19. uro bosta potekali dve predstavitvi Poskus – okus. Na prvi bosta Andrej Gerželj in Mitja Ilc pokazala, kako se pripravi kruh s kislim testom. Na drugi predstavitvi pa bo Klemen Košir pripravil joto z repico tropinko v šestih dejanjih.

Ob 17.30 pa se bo začela prav posebna kulinarična delavnica z naslovom Tradicija… Gostoljubje… - Okusi Neaplja na Vipavskem. Gosta festivala bosta kulinaričnega mojstra Christiano Piccirillo iz restavracije Antica Friggitoria Masardona v Neaplju v Italiji, ki bo pripravljal ocvrte pice, iz Neaplja pa prihaja tudi slaščičar Salvatore Capparelli.

Nedeljske okuse pa bo zaokrožila predstavitev z naslovom Gorski zeliščni čaji z zeliščarko Tončko Čibej.

V nedeljo se bomo poslovili okrog 22. ure.

Tudi v ponedeljek se bodo degustacije začele ob 15. uri in bodo trajale do 21. ure. Ponovili bodo vse nedeljske predstavitve in okusne delavnice. Posebnost ponedeljkovega programa pa je vsako leto Bogastvo okusov, kakor poimenujejo spajanje vina in hrane. Vinarji namreč povabijo gostince in njihove kulinarične mojstre, da pripravijo prav posebno ponudbo, ki jo postrežejo k izbranim vinom. Vinsko kulinarične degustacije se bodo odvile v ponedeljek med 17. in 19. uro.

Vinsko kulinarična doživetja (Foto: Samo Trebišan)

Vipavska tržnica ponuja pravo razkošje vipavskih okusov. Na Vipavskem namreč ni okusno le vino, v tem posebnem podnebju zorijo tudi druge dobrote, vse več je oljk in izvrstnega oljčnega olja, ki zaradi leg, kjer oljke uspevajo, diši drugače in drugačen je tudi njegov okus. Kaj pa na burji sušene mesne dobrote in izvrstni doma pridelani siri in še in še. Vse je okusno, ker zori v deželi sonca, sredi doline, kjer je zemlja radodarna in ljudje cenijo njene danosti. Torej, ne le vino, vse to bodo obiskovalci lahko izbrali na festivalski Vipavski tržnici pod arkadami dvorca.

Domače dobrote na Vipavski tržnici (Foto: Samo Trebišan)

Na njej se predstavijo pridelovalci oljčnega olja, sirov, domačih mesnin, peciva, medu … Vipavsko tržnico obiskovalci lahko obiščejo oba festivalska dneva.

Festival bo tudi letos potekal v čudovitem okolju dvorca Zemono. Vse dogajanje bo postavljeno v glavno, križno dvorano dvorca in v okolico dvorca oziroma na njegov vrt.

Do dvorca Zemono je, seveda, mogoče priti z avtomobilom. Organizatorji pa bodo tudi letos pripravili organiziran prevoz na Zemono in nazaj iz Vipave oziroma s parkirišča.

Celoten program prireditev je na voljo na spletni strani www.okusi-vipavske.si.

Torej, razloga, da ne bi bili zraven, pravzaprav ni, zato, dobrodošli v tisti košček naše dežele, kjer je vse drugače. Vse leto.

Naročnik je Razvojna agencija ROD Ajdovščina.