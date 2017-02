FOTO in VIDEO: Opozorilo prebivalcem Kalifornije: Pripravite torbe, prihaja še silovitejše neurje

Po letih suše se v Kaliforniji v zadnjem mesecu vrstijo nevihte z močnimi padavinami in vetrom. (Foto: AP)

Na jugu Kalifornije še vedno odpravljajo posledice zadnjega izjemno močnega neurja, v katerem je umrlo najmanj pet ljudi. Številne ceste so bile poplavljene, ponekod je voda povzročila vdor cestišča, evakuirati so morali več kot 100 domov, več kot 80 tisoč gospodinjstev pa je ostalo brez elektrike. A tamkajšnji prebivalci se že pripravljajo na novo nevihto, ki naj bi bila še večja in silovitejša.

Deževni oblaki se bodo raztezali na več kot 1600 kilometrih, pričakovati je močne padavine, ki jih bodo spremljali vetrovi, je za USA Today povedal meteorolog Jim Andrews. Neurje naj bi vztrajalo vse do torka.

'Pripravite torbe'

Oblasti so prebivalce ob reki San Joaquin, ki se počasi vračajo v svoje domove po zadnji nevihti, pozvali, naj "imajo ob sebi torbo in bodo pripravljeni, da morajo znova zapustiti domove". Reka je namreč dosegla kritično višino in bi ob naslednjem neurju lahko poplavljala. Prav tako so v pripravljenosti tudi prebivalci v bližini jezera Oroville, kjer je sicer gladina vode nekoliko upadla, a bi po zadnjih napovedih z novimi padavinami lahko znova narasla in tako znova ogrožala številna naselja.

Zaradi zadnje nevihte so ameriške železnice Amtrak odpovedale prevoze na južnem in centralnem delu obale, na mednarodnem letališču v Los Angelesu pa so čez vikend odpovedali ali preložili več kot 300 letov.

Neurje, ki je povzročilo precejšnjo škodo, je zahtevalo tudi najmanj pet življenj, večinoma voznikov, ki so se znašli na poplavljenih cestah. V Los Angelesu je moški umrl zaradi električnega udara, ko je na njegov avtomobil padlo drevo, ki je s seboj potegnilo električne kable. Nek voznik v Victorvillu pa je umrl, ko je njegov avtomobil odnesla voda.

Kalifornijo je sicer v zadnjih letih pestila huda suša. Čeprav je po letih suše dež dobrodošel, pa so te neusmiljene nevihte zelo utrujajoče, pravi Robb Mayberry iz kalifornijskega Urada za reševalne službe.