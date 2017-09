VIDEO: Orkan Maria povsem razdejal otok Dominika, s sunki vetra do 250 kilometrov na uro se giblje proti Portoriku

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Orkan Maria, ki se je v manj kot 24 urah okrepil v orkan najvišje, 5. kategorije, je v ponedeljek zvečer po lokalnem času z vso silo zadel karibski otok Dominika in ga opustošil z vetrovi okoli 260 kilometrov na uro.

Oko orkana je otok na vzhodu Karibskega morja doseglo ob 21.15 po lokalnem času oziroma ob 3.15 po srednjeevropskem času.

S sunki vetra do 250 kilometrov na uro proti Portoriku

Orkan je za tem sicer oslabel v 4. stopnjo, s sunki vetra do 250 kilometrov na uro, a se lahko znova okrepi, svarijo meteorologi. Okoli 9. ure dopoldne po srednjeevropskem času je prešel jug francoskega otoka Gvadelup, kjer so zaradi pričakovanih poplav prebivalcem nižjih obalnih predelov odredili evakuacijo, poroča BBC. Zaprte so tudi vse šole.

Maria je sicer oslabela v orkan 4. stopnje, a se lahko znova okrepi. (Foto: AP)

Trenutno se giblje proti karibskim otokom Montserat in Sveti Krištof in Nevis, ki naj bi jih dosegel še danes, pozneje – najverjetneje v sredo – pa bi lahko dosegel tudi Britanske in Ameriške Deviške otoke, ogrožen je tudi Portoriko.

Portoriški guverner Ricardo Rossello ob tem svari prebivalce, naj si poiščejo zatočišče. Predvidevajo namreč, da bo poleg orkanskega vetra Maria prinesla tudi močno deževje, ki bo najverjetneje povzročalo poplave.

Na družbenem omrežju Twitter je medtem zaokrožil tudi posnetek, kako Portoričani znova drvijo v trgovine in si pripravljajo zaloge za nov orkan.

Z Dominike medtem poročajo o veliki škodi, zaprta so tudi vsa tamkajšnja pristanišča in letališča. Dominika je sicer nekdanja britanska kolonija z 72.000 prebivalci, na približno polovici poti med otokoma Martinik in Gvadelup.

Med drugim je streho odneslo tudi predsedniku vlade na otoku Rooseveltu Skerritu, ki so ga morali tudi reševati iz hiše.

"Ne vemo, kaj se dogaja zunaj. Ne upamo si niti pogledati ven. Vse, kar slišimo, je tuleči zvok. Zvok besa vetra. In molimo, da se konča," je Skerrit zapisal na Facebooku med tem, ko je orkan divjal po otoku. "Moja streha je šla. Sem povsem prepuščen milosti orkana. Hišo poplavlja."

Zatem je sporočil, da so ga rešili. "Izgubili smo vse premoženje," je dejal in dodal, da pa se boji, da je orkan za seboj pustil tudi žrtve. "Vso energijo bomo zdaj usmerili v reševanje ujetih in zagotavljanje zdravniške oskrbe poškodovanim."

Orkan Maria se giblje po približno isti poti, kot se je pred dobrim tednom orkan Irma. (Foto: NOAA)

Območje je sicer pred nekaj več kot tednom dni že opustošil orkan Irma, ki je nato uničevalno pot nadaljeval še po severu Kube in zahodu ameriške zvezne države Florida.

Podobno je razmere na Dominiki opisal tudi BBC-jev novinar Curtis Matthew, ki je bil v času, ko je orkan zadel otok, v glavnem mestu Roseau: "Razmere se zelo hitro slabšajo. Slišati je grozen hrup; ne vemo, kakšne bodo posledice, a za zdaj je videti slabo."

Orkanski veter je pred tem pustošil tudi po otokih St. Lucija, Barbados in Martinik, kjer so oblasti prav tako izdale opozorilo o najvišji stopnji nevarnosti, je sporočil ameriški nacionalni center za orkane (NHC).

Maria se je malo pred prihodom na Dominiko okrepila v izjemno nevaren orkan 5. kategorije na Saffir-Simpsonovi lestvici. V NHC so opozorilI, da ima Maria vse potenciale, da postane katastrofalni orkan. Orkan pred seboj žene tudi desetmetrske valove.