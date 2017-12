Osebnost leta revije Time so osebe, ki so javno spregovorile o spolnih zlorabah

Osebnost leta revije Time so osebe, ki so prekinile molk in javnost seznanile s spolnim nadlegovanjem in nasiljem, ki je prisotna med vsemi rasami in ekonomskimi razredi.

Njihova jeza je imela takojšnje in šokantne posledice, so zapisali pri reviji Time.

Gibanje "The Silence Breakers" (osebe, ki so prekinile molk) je tesno povezano z oznako #MeToo (tudi jaz), s katerimi so ženske po vsem svetu na družbenih omrežjih označile svoje izpovedi o nadlegovanju. "A objave na Twitterju so le en del izjemno močnega gibanja," so zapisali pri Time.

Gibanje je sicer prisotno že nekaj let, a je letos dobilo nov zagon, potem ko so spregovorile žrtve vplivnega hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina.

''To je najhitrejša družbena sprememba, ki smo jo videli v desetletjih,'' je dejal odgovorni urednik revije Time Edward Felsenthal. ''Začelo se je kot individualno dejanje poguma številnih žensk - in tudi moških - ki so stopili v ospredje in povedali svoje zgodbe,'' je še dejal.

Med ženskami, ki so se odločile prekiniti molk in spregovoriti o zlorabah, sta igralka Ashley Judd in pop pevka Taylor Swift, ki je dobila civilno tožbo proti nekdanjemu DJ-ju, ki jo je prijel za zadnjico.

Javno so se izpostavile tudi 42-letna nabiralka jagod iz Mehike Isabel Pascual, 40-letna lobistka Adama Iwu iz Sacramenta in 26-letna Susan Fowler, nekdanja inženirka pri podjetju Uber. Zaradi njenih obtožb je iz družbe odletel tamkajšnji izvršni direktor.

Ogromno žensk je anonimnih, a tudi njim gre zasluga za to, da se je končno javno spregovorilo o spolnih nadlegovanjih in posilstvih, so zapisali pri Time.

Na drugem mestu je pristal ameriški predsednik Donald Trump, sledijo mu kitajski predsednik Ši Džinping, neodvisni preiskovalec ruskega vpletanja v ameriške volitve Robert Mueller, severnokorejski voditelj Kim Džong Un, podajalec v ligi NFL Colin Kaepernick, ki je sprožil upor v ligi zaradi rasizma, in režiserka filma Čudežna ženska Patty Jenkins.

Revija Time naslov podeli osebi ali osebam, ki je ali v pozitivnem ali negativnem smislu zaznamovala leto.

Tradicijo so začeli že leta 1927, ko so razglasili moškega leta in takrat utemeljili izbiro z besedami: "Dejanja izbrane osebe so izjemno vplivala na dogodke po vsem svetu."

Največkrat so si naslov sicer "prislužili" posamezniki, skupine so bile redke. Leta 2014 so bili za osebe leta imenovani borci proti eboli, tri leta prej pa borci v t.i. arabski pomladi.